Diese Arbeit eines Ribnitzers kommt in der Familie nicht gut an

Bad Sülze

Brote mit Tomaten und Schafskäse sind die Leidenschaft von Ronny Engelbrecht aus Ribnitz-Damgarten. In seinem mobilen Restaurant bereitet der 42-Jährige die Panini-Spezialitäten und Knoblauchbrot zu. Seit dem Jahr 2016 ist er vorwiegend in der Region unterwegs, auch auf den Märkten auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Davor war Ronny Engelbrecht mit seinen Spezialitäten vor allem auf Märkten in Frankreich und Belgien zu finden. Das hat seine Reiselust in der Freizeit geschmälert. Sein Geschäft sei ein Reisegeschäft, nach einer Saison möchte der dann auch gerne mit der Familie zusammen sein.

Ausflüge mit der Familie

Das gehört ganz klar zu den Freizeitaktivitäten – das Leben mit der Familie. Da macht er gerne Ausflüge, etwa in den Vogelpark Marlow oder nach Stralsund. Dazu gehört auch das Füttern der Hühner, von denen zuweilen eins geschlachtet wird. Das sei dann aber seine Aufgabe, komme das in der Familie doch nicht so gut an.

Von Timo Richter