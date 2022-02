Diese Bäume auf dem Darß hielten der Kraft von „Zeynep“ nicht stand

Born

Jede Menge Bäume haben die Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ seit Mitte vergangener Woche sowie „Antonia“ zum Wochenbeginn in den Nationalparkwäldern auf dem Darß sowie den Zingst umgeworfen. Als „großes Ereignis“ wertet der Leiter des Nationalparkamtes Vorpommern, Gernot Haffner, die Wucht, mit der das Orkantief „Zeynep“ am Wochenende über die Region gerauscht ist. Deutlich mehr Bäume als beim vorigen Sturm „Nadia“ stürzten um, wurden durch die Böen einfach umgeknickt. Schwerpunkt des Baumbruchs war der südliche Bereich des Darßwaldes. Sämtliche Wege rund um die Jugendherberge Ibenhorst sowie auf dem Alt-Darß sind nur eingeschränkt nutzbar. Deutlich weniger von Windbruch betroffen ist der nördliche Bereich rund um Prerow.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der Wald derzeit nicht gefahrlos betreten werden kann. Der Osterwald auf dem Zingst bleibt zunächst gesperrt. Die Sicherungsarbeiten beginnen dort erst, sobald der Einsatz im Darßwald beendet ist. Gefahr droht in erster Linie durch Äste, die noch herabfallen, und Bäume, die auch nach dem Sturm noch umfallen könnten.

Prioritätenliste

Der Leiter der Nationalparkverwaltung mit Sitz in Born geht davon aus, dass nicht alle Wege in dem Schutzgebiet umgehend wieder beräumt werden können. „Wir werden wohl 10 bis 14 Tage brauchen“, sagt Gernot Haffner.

Dennoch müssen die Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung raus in den Wald. Nach einer Prioritätenliste werden die Wege wieder freigeschnitten. Zuallererst kommen die Rettungswege an die Reihe, danach sind die Zuwegungen zu verschiedenen Infrastruktureinrichtungen innerhalb des Nationalparkwaldes an der Reihe. So muss unter anderem die Wasserfassung „Peters Kreuz“ bei Born stets erreichbar sein. Auch die Zuwegung zum Natureum und den Nothafen stehen auf der Prioritätenliste der Nationalparkverwaltung ganz weit oben.

Erst nach und nach werden dann die Wege für Wanderer und Radfahrer von umgestürzten Bäumen befreit. Auch da gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Den Anfang machen die Beschäftigten des Nationalparkamtes auf den touristisch bedeutsamen Routen, etwa zum Natureum. Kleinere Wege kommen erst in den kommenden Tagen an die Reihe.

Angriffsfläche

Betroffen von den „umwerfenden“ Orkanböen waren in erster Linie Nadelhölzer. Vor allem Kiefern und Sitka-Fichten hielten dem Sturm nicht stand. Laubbäume waren deutlich weniger von Windbruch betroffen, wie Gernot Haffner sagt. Grund ist: Aufgrund des noch nicht vorhandenen Laubs haben diese Bäume dem Sturm nur wenig Angriffsfläche geboten. Wenn dennoch ein Laubbaum umgestürzt ist, lag das nach Einschätzung des Nationalpark-Chefs möglicherweise an einem Pilz- beziehungsweise Schwammbefall.

Auch die niederschlagsreichen Tage vor dem Orkantief haben zum massenhaften Umfallen beigetragen. Die Wurzeln der Bäume haben in dem aufgeweichten Boden einfach keinen Halt gefunden, anders als beispielsweise bei Frost oder Trockenheit.

Neuentwicklung

Wirtschaftlicher Schaden ist in den Wäldern auf dem Darß und dem Zingst laut Gernot Haffner nicht entstanden. Durch den technischen Dienst des Nationalparkamtes werden zwar die Wege beräumt, abseits davon bleiben die umgestürzten Bäume aber liegen, wie der Leiter des Nationalparkamtes sagt. Die sich zersetzenden Stämme sind nicht nur Nahrungsquelle und Lebensraum für zahlreiche Kleinlebewesen, sondern haben als „wilder Wald“ auch einen gewissen ästhetischen Wert. Es handele sich schließlich um einen Naturwald. Abgesehen von Arbeiten im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht erfolgen keine zusätzlichen pflegerischen oder gestalterische Maßnahmen.

Einem Sturm hatte Gernot Haffner auch eine „reinigende Wirkung“ zugesprochen. Schwächere Bäume würden umgeworfen, schwächere Äste abgerissen. Nach dem Durchzug von „Nadia“ habe der Darßwald ein gewisses Maß an Stabilität gezeigt. Schließlich seien auch in der Vergangenheit ordentliche Stürme über den Bereich hinweggefegt, ohne größere Schäden zu verursachen. Der Verlust von „Bestandsangehörigen“ biete aber auch Raum für die Neuentwicklung des Waldes, sagte der Leiter der Nationalparkverwaltung seinerzeit.

Von Timo Richter