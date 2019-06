Ribnitz-Damgarten

Ein kleines Jubiläum: Zum mittlerweile 30. Mal findet in diesem Jahr der Internationale Grand Prix der Folklore in Ribnitz-Damgarten statt. Sechs Ensembles präsentieren sich Anfang Juli auf dem Marktplatz in Ribnitz. „Entsprechend dem Zyklus des Folklore-Tanzfestes sind in diesem Jahr die Erwachsenentanzgruppe und die Volkstanzgruppe des Mecklenburg-Pommeraner Folkloreensembles „ Richard Wossidlo“ Gastgeber. Die Tänzer freuen sich schon sehr auf diesen Saisonhöhepunkt“, sagt Katja Zühlsdorff, Vorstandsmitglied des Folklore-Ensembles. Die Erwachsenengruppe hat derzeit 14 Mitglieder, die Volkstanzgruppe 21, beide werden von Holger Hurtig, Chef des Folkloreensembles, geleitet.

Vom 2. bis zum 7. Juli wird das Internationale Folkloretanzfest Mecklenburg-Vorpommern gefeiert. Los geht es am Dienstagabend, 2. Juli, 19.30 Uhr, mit dem Straßentanz für Jedermann beim Restaurant „ Akropolis“ am Ribnitzer Markt.

Am Mittwoch eröffnet der Shanty-Chor „De Fischlänner Seelüd“ um 16 Uhr das Programm. Am Donnerstag und Freitag stellen sich die internationalen Tanzgruppen jeweils ab 14 Uhr vor.

Beliebt sind zudem die Abendveranstaltungen im Rahmen des Tanzfestes. Am Mittwoch beginnt um 20 Uhr in der St. Marien Kirche ein Konzert des 25. Ribnitzer Orgelsommers mit Musik der Romantik mit Felix Thiedemann (Cello) und Michael Stadtherr (Orgel). Nach vielen Jahren wird es wieder einen Band-Wettbewerb geben, der am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnt. Am Freitag steigt die erste Festivalparty mit der „foolproof band“ und DJ Mario, am Samstagabend die zweite Festivalparty mit Lasershow und der Partyshowband „Biba & die Butzemänner“ sowie DJ MaKu.

Das Wertungsprogramm mit allen teilnehmenden Ensembles startet am Samstag, 6. Juli, um 14 Uhr. Ein weiterer Höhepunkt ist der Wettbewerb des 11. Musikfestivals „Spiel um die Teufelsgeige“ am Sonntag um 11 Uhr, an dem die Musikgruppen der Ensembles teilnehmen. Um 14 Uhr beginnt das Abschlussprogramm mit den Ehrungen der Gewinner.

Robert Niemeyer