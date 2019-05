Ribnitz-Damgarten

Am Morgen waren dann auch die letzten Ergebnisse auf der Internetseite der Stadt Ribnitz-Damgarten zu sehen. Die Stimmen zweier Wahllokale hatten in der Nacht noch gefehlt. Nun steht das vorläufige Endergebnis der Stadtvertreterwahl in Ribnitz-Damgarten fest. Die CDU holt 28,4 Prozent der Stimmen und damit sieben Sitze im Stadtparlament. Damit bleiben die Christdemokraten zwar stärkste Fraktion, verlieren im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 jedoch zwei Mandate.

Die Unabhängigen bleiben mit 18,3 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft, müssen aber den Verlust eines Sitzes hinnehmen. Fünf Mandate erhält die Wählergruppe.

Gewinner des Wahlabends ist die Alternative für Deutschland. Erstmals trat die AfD zur Stadtvertreterwahl an und holte aus dem Stand 12 Prozent der Stimmen und damit drei Sitze.

Ebenfalls drei Mandate – wie auch vor fünf Jahren – erhalten Die Linke (11,6 Prozent) und die SPD (11,2 Prozent). Die FDP (8,7 Prozent) schafft mit zwei Kandidaten den Einzug in die Stadtvertretung. Das Bürgerbündnis (5,4 Prozent) und die Grünen (3,8 Prozent) holen wie schon 2014 jeweils einen Sitz.

Die neue Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens

CDU: Kathrin Meyer, Hans-Dieter Konkol, Ralf Schneider, Jens Stadtaus, Udo Voß, Hans-Joachim Westendorf, Uwe Brandenburg

Die Unabhängigen: Thomas Huth, Tino Leipold, Christina Bonke, Ruth Steinke, Stefan Stuth

AfD: Michael Meister, Stefan Giese, Ramona Giese

Die Linke: Heike Völschow, Horst Schacht, Eckart Kreitlow

SPD: Susann Wippermann, Katrin Stadtaus, Ann-Christin Behm

FDP: Andreas Gohs, Manfred Widuckel

Bürgerbündnis: Wolfram Kiupel

Bündnis90/Die Grünen: Helge Eggersmann

Robert Niemeyer