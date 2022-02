Diese Visionen haben Studierende für Darßer Arche in Wieck

Wieck

Visionen in Wieck waren in der Vergangenheit zuweilen ziemlich weit weg von der Realität. Doch wurde mit diesen einst ambitionierten Vorstellungen zur Entwicklung der Darßer Arche das Feld bereitet, auf dem sich nun neun Studierende der Innenarchitektur an der Fachhochschule in Wismar „austoben“ konnten. Als Semesterarbeit während des Master-Studiengangs entwarfen die angehenden Innenarchitekten ganz unterschiedliche Modelle für eine Weiterentwicklung des Nationalparkzentrums in dem Boddendorf.

Da wächst nun ein Turm in den Wiecker Himmel, mit neuen Gebäuden entsteht eine neue „Mitte“ oder es entsteht ein „impulsiver Raum“ in einer ebenso impulsiven Natur. Die Vorgaben waren weit gefasst: Eine Ausstellung musste möglich sein, ebenso ein Raum, der etwa für die Verleihung des Deutschen Naturfilmpreises 300 Gäste fasst, ein gastronomisches Angebot sowie die Tourist-Information und Sitz der Kur- und Tourist GmbH mussten eingeplant werden. Außerdem sollte ein Leitsystem für das touristische Zentrum des Boddendorfes vorgestellt werden. Kosten einer möglichen Realisierung spielten für die Entwürfe der Studierenden keine Rolle – es sollten Visionen sein.

Zur Galerie Ganz unterschiedliche Ideen haben angehende Innenarchitektinnen für die Entwicklung der Darßer Arche präsentiert.

Kur- und Tourist GmbH muss umziehen

Ob aber die Visionen nicht doch Wirklichkeit werden, darüber entscheiden nun die Mitglieder der Wiecker Gemeindevertretung. Gerade erst haben die Studierenden den Mitgliedern des Gremiums ihre Vorstellung präsentiert. Besonders gut kam bei den Gemeindevertretern der Entwurf von Liska Uhe an, die die Darßer Arche eben als impulsiven Raum sah. „Dieser Entwurf ist am schnellsten umzusetzen“, sagt Mandy Krüger-Falk. Die Geschäftsführerin des Wiecker Kurbetriebs bringt dagegen dem Bau eines Ausstellungsturms, möglicherweise mit kleiner Sternenwarte, auf der Wiese vor der Darßer Arche viele Sympathien entgegen. Das würde zu den Bemühungen Wiecks passen, Teil der Initiative Dark Sky Park zu werden. Ziel ist die Verminderung von sogenannter Lichtverschmutzung. Interessant erscheint ihr auch die neue Wiecker Mitte. Und dann ist da noch ein Entwurf, der auch das Bauhofgebäude miteinbezieht.

Gemeinsam ist allen Entwürfen: Die Räume der Kur- und Tourist GmbH sollen raus aus der Darßer Arche und rein in die Alte Schule, wo schon der Nationalpark-Förderverein und die Organisation des Darßer Naturfilmfestivals residieren. Die Bernsteinausstellung im Obergeschoss könnte in die Ausstellung integriert werden. Idee ist zudem, die Arche im Ausstellungsbereich möglichst offen zu halten. Mit variablen Stellwänden könnten unterschiedliche Ausstellungen erfolgen.

Wiecker sollen bei Planungen einbezogen werden

Die Studierenden hatten für die Präsentation ihrer Arbeiten nicht viel Zeit. Umso mehr freut sich Mandy-Krüger-Falk, wie sehr sich die angehenden Innenarchitektinnen und -architekten in ihre Projekte reingekniet hätten. Wichtig sei vor allem, dass anhand der Modelle die Ideen sichtbar geworden seien. Zudem hätten die Studierenden mit ihren Arbeiten ganz neue Ideen präsentiert. Zu sehen sind die Entwürfe in der Alten Schule noch bis Mitte März. Mandy Krüger-Falk möchte für die Umgestaltung der Darßer Arche möglichst viele Wiecker mit ins Boot holen.

Schon für Born hatten sich Studierende der Fachhochschule Wismar die Köpfe zerbrochen. Ebenfalls unter Leitung von Prof. Bettina Menzel hatten sich die jungen Leute Gedanken für eine gastronomische Einrichtung in der alten Remise der Alten Oberförsterei gemacht. Das Ensemble soll mit Umzug des Forst- und Jagdmuseums in den einstigen Reitstall zu einem kulturellen Zentrum in Born wachsen. Noch am Tag der Präsentation der Entwürfe für Born fuhr Mandy Krüger-Falk mit der Professorin nach Wieck, um dort die Gegebenheiten in Augenschein zu nehmen und auszuloten, inwieweit sich die Visionen für die Entwicklung der Darßer Arche für ein weiteres Projekt für die Hochschule Wismar eignen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Timo Richter