Barth

Zwei Barther Originale können am 7. Oktober auf 80 Lebensjahre zurückblicken. Während der für spektakuläre Aktionen bekannte Udo von Glowacki eine Legende des Barther Motorsports ist, gehört der frühere Schlepperkapitän und Kioskbetreiber Hans Pohle mit seiner Vielseitigkeit schon lange zum Inventar des Barther Hafens.

Udo von Glowacki, der in den 1960er Jahren erfolgreich bei nationalen und internationalen Motocross-Rennen fuhr, konnte nach 1990 auch im Westteil Deutschlands und im Ausland starten, obwohl die persönlichen Ressourcen für den kostspieligen Sport nun knapper waren.

Selbst nach dem Eintritt ins Rentenalter nahm er mit seiner CZ 350 noch jahrelang an Classic-Motocross-Rennen teil. Die Reisekosten erarbeitete er sich vorwiegend mit dem Sammeln von Schrott. Rückblickend erklärt er, zur DDR-Zeit finanziell besser dran gewesen zu sein – vor allem dank seiner privaten Tierhaltung. Denn Schlachtvieh wurde damals vom Staat zu subventionierten Preisen aufgekauft, um die Versorgung der Bevölkerung zu sichern.

Einer der ältesten Starter bei Rennen

Nach der Wende widmete der Barther viel Zeit dem Aufbau und der Unterhaltung der Rennstrecke auf dem Kaninchenberg sowie der Organisation von jährlichen Meisterschaftsläufen. Aufgrund seiner vielen Kontakte zur in- und ausländischen Szene waren die Startlisten des Classic-Motocross immer namhaft besetzt.

Udo von Glowacki verfolgte seine Ziele hartnäckig und manchmal sogar verbissen, ließ sich nicht gern in seine Pläne hineinreden, auch nicht von Ärzten. Selbst zwei neue Hüftgelenke, mehrere Knochenbrüche nach Stürzen sowie das jahrelange Drängen seiner Frau Jutta, die ihn sonst bei seinem Hobby voll und ganz unterstützte, konnten ihn nicht davon abbringen, sich auch noch mit 71 Jahren als einer der ältesten Starter auf den Sattel seiner Maschine zu schwingen.

Enkel ist erfolgreicher Motocrosser

Dem NDR war das 2011 sogar eine halbstündige Doku aus der „Typisch“-Reihe wert, für die der gelernte Dachdecker vor laufender Kamera letztmalig den 120 Meter hohen Schornstein des früheren Barther Heizwerkes erklomm. Auch dürften noch vielen älteren Barthern seine spektakulären Einsätze bei Montagearbeiten am Kirchturm im Gedächtnis sein.

In letzter Zeit plagen den 80-Jährigen Herzbeschwerden, so dass er mehrmals in einer Klinik behandelt werden musste. „Würde ich noch aktiv Rennen fahren, wäre es nicht so weit gekommen“, meinte er augenzwinkernd. Zu seiner Freude ist sein elfjähriger Enkel Karl ebenfalls beim Motocross erfolgreich.

Udo von Glowacki an seinem Lieblingsplatz, dem künstlichen Teich für sein seltenes Wassergeflügel. Quelle: Volker Stephan

Weil wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr in Deutschland kaum Rennen stattfanden, wurde Karl von Glowacki Mitglied eines Stettiner Clubs und fährt mit seiner 65ccm-Maschine in der Spitzengruppe der westpolnischen Meisterschaft mit. Nun hofft der Opa auf ein weitestgehend virusfreies 2021, um dann seinem Enkel bei Wettkämpfen in MV zuschauen zu können.

Hans Pohle wollte nicht lange in Barth bleiben

Hans Pohle hatte sich in der Volkswerft vom Rohrschlosser zum Kapitän qualifiziert, doch mit der Wende sah er eine Chance zur Selbstständigkeit, kündigte und kaufte sich eine Motorbarkasse des Typs MB-13. Von Bord der „Paula II“ aus versorgte er – mangels anderer Infrastruktur – Wassersportler in Sportboothäfen der Region. 1991 machte er mit der Barkasse im Barther Hafen fest und führte zwei Jahre lang das alte Verkehrsboot „ Vilm II“ eines anderen Eigners als erste Fähre zwischen Barth und Zingst.

Hans Pohle und Toni, der Hund seiner einstigen Lebensgefährtin Mira, auf der Barkasse „Paula II“ Quelle: Volker Stephan

Ostalgiebesessene Fahrgäste köderte er mit der Legende, mit dem Boot wäre einst Walter Ulbricht zwischen Rügen und der Regierungsinsel Vilm befördert worden. Mitte der 1990er Jahre legte sich Hans Pohle einen kleinen Binnenschlepper zu, die „Paula I“. Als Subunternehmer von Wasserbaufirmen führten ihn Schleppaufträge bis zur polnischen Grenze. Oft kam der Schlepper auch bei den Barther Feuerwerken oder beim unkomplizierten Bergen auf Grund gelaufener Wasserfahrzeuge zum Einsatz.

In Kolberg die Liebe gefunden

Ende der 1990er Jahre lernte Hans Pohle in der Partnerstadt Kolberg die Dolmetscherin Mira Milewska kennen, die ihm als Lebensgefährtin nach Barth folgte und offiziell als Decksfrau (mit Seefahrtsbuch) im kleinen Schleppbetrieb angestellt war. Leider verstarb sie 2014 viel zu früh.

Hans Pohle sieht die gemeinsamen Jahre mit ihr als die beste Zeit seines Lebens an. Als legendär blieben bis heute die illustren abendlichen Runden auf der kleinen Kneipenbarkasse „Paula II“ in Erinnerung, bei denen kein Unterschied zwischen Stamm- und Gelegenheitsgästen gemacht wurde. Alle waren gleich, sogar Urlauber fühlten sich schnell dazugehörig und kamen im Folgejahr wieder.

Seit dem 77. Lebensjahr in Rente

Vor drei Jahren verkaufte Hans Pohle seinen Schlepper und machte die „Paula II“ für den verdienten großen Urlaub flott. Die erste Reise führte in das Oderhaff, doch leider kam es während der Rückfahrt zu einer Havarie am Dänholm. Die Barkasse lag halb unter Wasser und musste nach der Bergung komplett (zum zweiten Mal binnen weniger Jahre) instand gesetzt werden.

Doch Hans Pohle gab nie auf – jetzt muss er nur noch das überholte Getriebe einbauen, um im kommenden Jahr erneut zu einer großen Fahrt zu starten. Seit seinem 77. (!) Lebensjahr ist er offiziell Rentner und auch die Verantwortung für die Wasserwehr liegt seither in jüngeren Händen. „Vor der Wende schien es mir unmöglich, für längere Zeit in Barth zu verweilen“, gestand der Seebär, dessen als vorübergehend geplanter Aufenthalt nun bald 30 Jahre andauert.

