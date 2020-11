Bergen/Ribnitz-Damgarten

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch rund 1000 Liter Diesel aus abgestellten Baumaschinen gestohlen.

So wurden von einer Baustelle an der Landesstraße 23 nahe Böhlendorf bei Ribnitz-Damgarten ( Landkreis Vorpommern-Rügen) aus drei Baumaschinen insgesamt 200 Liter Diesel gestohlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der zweite Diebstahl wurde aus der Nähe von Zirkow Hof auf der Insel Rügen gemeldet. Dort wurden auf einer Baustelle aus zwei Baumaschinen insgesamt 800 Liter Dieselkraftstoff sowie zwei 12-Volt-Batterien entwendet. Den Gesamtsachschaden gab die Polizei mit rund 1700 Euro an. Bereits am vergangenen Wochenende wurde auf dieser Baustelle Dieselkraftstoff gestohlen.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bergen auf Rügen (Tel. 03838/81 00), der Polizei in Ribnitz-Damgarten (Tel. 03821/87 50) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ/dl