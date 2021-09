Dieses Gebirge will eine Bartherin zu Fuß überqueren

Wieck

Mit Preisen kennt sich Anika Rennspieß aus. Die 34-Jährige, geboren in Berlin, hat in den vergangenen Jahren als Mitarbeiterin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mitgeholfen, den Deutschen Kita-Preis aus der Taufe zu heben. Nun ist sie mitverantwortlich für die Vergabe des Deutschen Naturfilmpreises. Für die Aufgabe ist Anika Rennspieß nach Barth gezogen. Die Stelle erhalten zu haben, ist für sie die Erfüllung eines großen Traums. Die studierte Kommunikations- und Filmwissenschaftlerin kann nun ihre Träume für Film, Umwelt und Natur verwirklichen

Alpenüberquerung zu Fuß geplant

Von Barth aus entdeckt Anika Rennspieß derzeit die Geheimnisse der Natur ebenso wie die Geheimnisse der Natur. Außerdem will sie das kulturelle Leben der Region kennenlernen. In Berlin ist sie leidenschaftlich gern in Museen und ins Theater gegangen. Hier kommt eine grandiose Landschaft hinzu.

„Total cool“ ist ihr Ziel einer Alpenüberquerung zu Fuß. Als reiselustige Frau hat Anika Rennspieß im vergangenen Jahr Urlaub in Deutschland gemacht und dabei die Märkische Schweiz erlebt.

Von Timo Richter