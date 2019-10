Digitale Stele bietet Infos rund um die Uhr

Barth

Die Stadt Barth geht bei der Werbung neue Wege. So wurde der Stadtplan am Hafen durch eine digitale Informationsstele ersetzt. „Wir haben dort starken Besucherverkehr, unter anderem auch durch die Fahrgastschiffe, die dort anhalten“, erläutert die Tourismusleiterin der Stadt, Nicole Paszehr, die Vorteile des Standortes. Bislang stand am Hafen, ebenso wie an drei weiteren Stellen am Ortseingang, ein Stadtplan mit Werbung. „Aber die Wenigsten halten an, um auf einen Stadtplan zu schauen. Sie schauen stattdessen aufs Handy oder benutzen ihr Navi“, sagt die Tourismusleiterin.

Eigentümer und Betreiber der Informationsstele ist die Firma FAN Medienhaus aus Schönkirchen bei Kiel, die bereits seit vielen Jahren für die Werbung auf den Stadtplänen zuständig ist. „Die Stadt hätte die Stele auch kaufen können, aber wir haben uns für diese Variante entschieden“, sagt Nicole Paszehr. So sei die Firma bei technischen Problemen oder möglichem Vandalismus für die Beseitigung der Mängel und Schäden zuständig. Die Akquise habe FAN ebenfalls übernommen und sei zufrieden mit dem Ergebnis. Hinzu komme, dass die Kosten für eine Säule sehr hoch seien und die Stadt sich auch deshalb gegen den Kauf entschieden hätte.

Auf dem aktuellen Stand

Ein großer Vorteil der digitalen Stele sei es, dass die Informationen jederzeit aktualisiert werden können. „Geänderte Öffnungszeiten oder kurzfristige Veranstaltungen können die Kunden selbst einpflegen. Das ist ein deutlicher Mehrwert im Vergleich zu analoger Werbung“, berichtet Nicole Paszehr. Die Stadt selbst steuert ebenfalls Informationen bei, unter anderem einen Stadtplan mit den Sehenswürdigkeiten der Stadt und Veranstaltungen in Barth und Umgebung. „Dafür stellen wir den Standort zur Verfügung“, berichtet die Tourismusleiterin. Mitarbeiter des Stadtbauhofes haben das Fundament für die Stele errichtet.

In anderen Bundesländern, unter anderem im Ostseebad Dahme in Schleswig-Holstein, hat die Firma FAN schon Informationsstelen in Betrieb, in Mecklenburg-Vorpommern sei Barth allerdings der erste Standort und somit Vorreiter. Es gebe aber bereits Gespräche mit anderen Interessenten in MV, erklärt der FAN-Geschäftsführer Philippe Neis. Bedient wird die große Säule, genau wie ein Smartphone, per Touchscreen. Sobald man auf die Stele zuläuft, wird der Startbildschirm angezeigt. Alle Anzeigen und wichtigen Informationen kann man sich zudem aufs Handy laden.

Ausflugstipps und Veranstaltungen

Die Infostele am Barther Hafen wurde so aufgestellt, dass die Passagiere der Fahrgastschiffe direkt darauf zulaufen. Quelle: Anika Wenning

Die Informationsstele in Barth werde seitens der Stadt immer wieder mit neuen Informationen gefüttert. „Wir wollen hier den Urlaubern in Zukunft auch Ausflugstipps geben und werden natürlich auch auf die Veranstaltungen in der Stadt aufmerksam machen. Die Urlauber sollen hier umfassende Informationen bekommen“, berichtet Nicole Paszehr. „Das ist ein dynamischer Prozess.“ Wenn die Stele gut angenommen werde, sei es auch denkbar, dass in der Stadt weitere Säulen aufgestellt werden.

Zu den Anzeigenkunden zählt unter anderem das Barther Bibelzentrum. „Für uns ist es ein großer Vorteil, dass wir jederzeit Zugriff darauf haben und in Echtzeit Änderungen vornehmen können“, sagt Hans-Joachim Meusel, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Bibelzentrums zuständig ist. „Gerade für Veranstaltungsänderungen ist das natürlich ideal. Es ist neben unserer Internetseite und dem Facebookauftritt ein weiterer Weg, um uns digital zu präsentieren.“ Gerald Knop ist mit seiner Galerie „kunstvoll“ ebenfalls vertreten. Diese Art der Werbung komme den Gewohnheiten der Menschen am nächsten, meint Gerald Knop. „Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil.“

