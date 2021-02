Ribnitz-Damgarten

Mit ein paar Klicks Behördenangelegenheiten regeln, ohne das Rathaus aufsuchen zu müssen – in Ribnitz-Damgarten ist das in einigen Bereichen kein Problem. So können im Urkundenportal Ehe-, Geburts-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunden elektronisch beantragt werden. „Und seit Kurzem kann an dieser Stelle auch gleich online bezahlt werden. Dadurch wird der Service besser genutzt“, erläutert Dörte Hansen, Sachgebietsleiterin EDV und Organisation der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten.

Dieses Angebot kann allerdings nur der nutzen, der über den neuen elektronischen Personalausweis mit aktivierter Onlinefunktion verfügt. Von den in den zehn Jahren von 2011 bis 2020 für den Bereich des Amtes Ribnitz-Damgarten ausgestellten 18 699 Personalausweise verfügen 7337 über die aktivierte Onlinefunktion, teilte Dr. Beate Brosien, Leiterin des Einwohnermelde- und Gewerbeamtes der Bernsteinstadt, mit.

Derzeit erfolgt der Antrag von Urkunden in Zeiten von Corona überwiegend noch per Mail. Ansonsten vor Ort. Urkunden werden nicht nur von Bürgerinnen und Bürger beantragt, sondern auch von Behörden wie zum Amtsgericht, Nachlasspfleger und Inkassounternehmen.

Onlinekanäle werden in Corona-Zeiten stärker genutzt

Apropos Corona: Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Nutzung elektronischer Kanäle ins Rathaus durch die Bürgerinnen und Bürger? „Onlinekanäle wie unser auf der Homepage zu findendes Kontaktformular oder die allgemeinen E-Mail-Adressen der Stadt, zum Beispiel stadt@ribnitz-damgarten.de oder rechnung@ribnitz-damgarten.de sowie die der Mitarbeitenden, werden in Corona-Zeiten noch einmal mehr genutzt“, erläutert Dörte Hansen.

Und auch bei den Besuchen der Homepage, Rubrik Rathaus, ist ein Anstieg zu verzeichnen, allerdings liegen hier nur Zahlen für die Zeit ab dem zweiten Lockdown vor. Wurden im November 2020 rund 6700 Besucher gezählt, so waren es im Dezember 7100 und im Januar dieses Jahres bereits 8900. Ob das Ansteigen der Klickzahlen wirklich ursächlich mit der Corona-Pandemie zusammenhängt, könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, „würde aber passen“, so Dörte Hansen.

Eine weitere gute Möglichkeit, die Onlineangebote der Stadtverwaltung zu nutzen, bietet der 115-Service. Auf den kommen die Nutzerinnen und Nutzer per Klick auf die Funktion „Was erledige ich wo? Formularservice“. Der 115-Service bietet Bürgern und Unternehmen nicht nur die Möglichkeit, per Telefon Antworten auf Fragen zu den häufigsten Behördenangelegenheiten zu erhalten. Damit können auch Formulare heruntergeladen werden. Zum Teil können die Nutzer diese auch im Netz ausfüllen und an die Stadtverwaltung schicken. „Für die Bürgerinnen und Bürger hat das den Vorteil, dass sich Wartezeiten so verkürzen lassen und sie sich den Weg ins Rathaus sparen können“, so Dörte Hansen.

Anstieg der Nutzerzahlen bei 115-Service

Auch bei der Nutzung des 115-Service ist ein Anstieg zu verzeichnen, nicht gezählt sind dabei Anrufe bei der 115. Die Zahlen: Wurden im Februar 2020 insgesamt 793 Zugriffe registriert, so waren es im Mai des Pandemiejahres 2020 bereits 1886. Im Januar dieses Jahres wurden 1394 Zugriffe gezählt. Die Nachfrage nach dem Onlineantrag auf Wohngeld gehe hingegen gegen null, so die EDV-Verantwortliche der Stadt.

Auch unabhängig von Corona hat sich in puncto Digitalisierung im Ribnitzer Rathaus in den vergangenen Jahren jede Menge getan. So nutzt die Stadt Ribnitz-Damgarten mittlerweile das elektronische Vergabeinformationssystem Subreport ELViS. Über dieses System können die Stadt als Auftraggeber und Auftragnehmer aus der Wirtschaft miteinander kommunizieren. Aktuelle Informationen und Ausschreibungen sind unter für lokale und regionale Unternehmen und Gewerke jederzeit öffentlich zugänglich.

Und auch die Digitalisierung der Arbeitsplätze in der Verwaltung sei nicht erst seit Corona ein großes Thema, so Dörte Hansen. Eine Grundlage des digitalen Arbeitens und der digitalen Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft und anderen Behörden ist das Dokumenten-Management-System (DMS). Das ist mittlerweile eingeführt und werde ständig ausgebaut, berichtet die EDV-Verantwortliche weiter.

„Ziel ist es, die gesamte Aktenführung elektronisch abzuwickeln. Am Ende steht in allen Bereichen der Verwaltung der Umstieg zum papierlosen Arbeiten.“ Da mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig auf die elektronischen Akten zugreifen können, lassen sich auch Arbeitsprozesse verkürzen. „Von dem Zeitgewinn werden auch Antragstellerinnen und Antragsteller profitieren“, so Dörte Hansen abschließend.

Von Edwin Sternkiker