Diskussion im Kunstmuseum Ahrenshoop: Kultur in der Corona-Krise

In Nicht-Corona-Zeiten wäre die Gästeliste deutlich länger gewesen. 25 Personen kamen am Sonntag, 30. August, zur Podiumsdiskussion ins Kunstmuseum Ahrenshoop. Auf dem Podium saßen neben dem Moderator Thomas Böhm vom Sender MV 1, Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD), die Künstlerische Leiterin des Kunstmuseums Dr. Katrin Arrieta, die Kaufmännsiche Leiterin des Museums Marion Schael, Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock und Jens Oulwiger, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst. Zu den Gästen zählten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Das Thema der Runde, die anlässlich des siebenten Geburtstag des Kunstmuseums stattfand, lautete: „Wirkungsmacht von Kunst und Kultur“. „Gerade jetzt merken wir, wie sehr uns Kunst und Kultur fehlen“, erklärte die Bildungsministerin. Das zeige sehr deutlich, wie wichtig Kunst und Kultur für eine Gesellschaft sind. „MV ist ein Kunstland und wir befinden uns gerade in einem Kunstort par excellence. Ahrenshoop ist eine Künstlerkolonie. Und Kunst und Kultur bringen Menschen zusammen“, hob auch Thorsten Ries die Bedeutung hervor.

Leuchtturm für die Region

Das Kunstmuseum Ahrenshoop wurde vor sieben Jahren eröffnet. Quelle: Anika Wenning

Wie wichtig die Kultur für den Tourismus ist, machte auch Jens Oulwiger deutlich. „Ein touristisches Marketing ohne kulturelle Highlights ist nicht möglich. Und Kunst ist auch eine saisonverlängernde Maßnahme. Reisen ohne Kultur und ohne Museumsbesuche ist für mich nicht denkbar.“ Für die Region Fischland-Darß-Zingst sei das Kunstmuseum in Ahrenshoop ein wichtiger Leuchtturm mit starker Leuchtkraft.

Und das Museum wird durch sehr viel ehrenamtliches Engagement geführt. „Wir haben einen festen Stamm von zehn Mitarbeitern und 25 ehrenamtliche Mitarbeiter“, berichtete Marion Schael. „Wenn alle auf unserer Lohnliste stehen würden, könnten wir uns das nicht leisten. Ohne Ehrenamt geht es nicht. Aber ehrenamtliches Engagement ist auch sehr bereichernd und macht glücklich. Es ist eine Win-win-Situation.“ Für die Besucher des Museums sei es toll, auf viele engagierte Mitarbeiter zu treffen und die ehrenamtlichen Mitarbeiter würden von den anregenden Gesprächen mit den Besuchern profitieren.

Pandemie hat Kulturszene hart getroffen

Betreiber des Museums ist der Verein Kunstmuseum Ahrenshoop. In den vergangenen sieben Jahren wurden 50 Ausstellungen auf die Beine gestellt und die Sammlung des Museums wurde stetig erweitert. Doch gerade ein vereinsgeführtes Museum sei in der Corona-Pandemie besonders gefährdet, erklärte Dr. Herbert Kempf, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Denn die Corona-Pandemie habe die Kulturszene besonders hart getroffen.

Das weiß auch die Bildungsministerin. Schon nach dem Lockdown Mitte März sei ihr klar gewesen, dass die Kulturszene in der Corona-Zeit besonders leiden wird. „Wir sind im engen Austausch mit den Kulturschaffenden und sind uns bewusst, dass die Situation für viele existenzbedrohend ist. Wenn alle anderen Bereiche geöffnet werden, dann muss das auch bei der Kultur so sein. Kultur ist systemrelevant. Meine Aufgabe ist es, darauf zu pochen: Denkt bitte auch an die Kultur. Und damit meine ich auch Klubs.“ Allerdings sei hier nicht nur die Politik in der Verantwortung. „Wir alle können dafür sorgen, die Kultur über die schwere Zeit zu retten. Wir müssen die Kulturlandschaft schützen und dafür sorgen, dass wir alle gemeinsam aus der Krise herauskommen.“

