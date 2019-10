Diskussion um geplantes Wohngebiet

Klockenhagen

Der Bauausschuss der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung hat zugestimmt, der Ortsbeirat Klockenhagen mehrheitlich am Ende auch. Doch in dem Dorf westlich von Ribnitz gibt es starke Vorbehalte gegen ein Wohngebiet, das in der Mecklenburger Straße entstehen soll. Vor allem die Anwohner befürchten negative Auswirkungen, sollte an der Stelle Bauland entstehen.

Zum Hintergrund: Südlich der Mecklenburger Straße 17 zwischen der bestehenden Wohnbebauung und dem Gewerbegebiet „ Tannenberg“ sollen etwa zehn Baugrundstücke für Einfamilienhäuser entstehen. Bereits 2009 wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Das Planverfahren soll nun wieder aufgenommen und fortgeführt werden.

„Es bestehen Zweifel an der Baugrundgüte“, sagt Ralf Schneider, Mitglied des Ortsbeirates Klockenhagen. Anwohner der Mecklenburger Straße sind der Meinung, dass das Gelände als Baugrund ungeeignet ist. Hintergrund ist die Hochwasserproblematik in Klockenhagen. Vor allem bei starkem Regen stehe die Fläche regelmäßig unter Wasser.

Seit Jahren wird an einem Hochwasserschutzkonzept für Klockenhagen gearbeitet. Laut Bürgermeister Frank Ilchmann sei dieses Konzept nun so gut wie fertiggestellt. Anfang kommenden Jahres soll es vorgestellt werden. Sofern Fördermittel und Baufirmen zu bekommen sind, sollen im kommenden Jahr auch die Arbeiten beginnen. Die Weiterführung des B-Planverfahrens für die Mecklenburger Straße sei abhängig von den Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes. „Wir müssen dann schauen, ob es wirkt“, so Ilchmann.

„Wenn es keine Lösung für die Entwässerung gibt, dann geht es nicht“, sagt Angelika Papenhagen, Mitglied des Ortsbeirates. Allerdings sei es zu diesem Zeitpunkt zunächst wichtig, das B-Planverfahren am Laufen zu halten, wie auch Bürgermeister Ilchmann betonte. Der Beschluss zur Weiterführung des Planverfahrens, den am Ende die Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens fassen soll, sei vor allem aus formellen Gründen notwendig. Bis zum 31. Dezember muss die Entscheidung gefallen sein, um weiter planen zu können. „Das ist günstiger, als wenn wir irgendwann wieder von vorne anfangen“, so Ilchmann.

In den folgenden Monaten werde dann über die Inhalte des B-Plans auch im Ortsbeirat Klockenhagen diskutiert und in Abhängigkeit vom Hochwasserschutz geklärt, ob dort überhaupt irgendwann gebaut werden kann.

Der Ortsbeirat stimmte der Fortführung der Planung mit drei Ja- und einer Nein-Stimme bei drei Enthaltungen zu, der Bauausschuss votierte einstimmig für die Fortsetzung.

Von Robert Niemeyer