Ribnitz-Damgarten

Sportliche Aktivitäten stehen bei Mandy Burmeister weit oben auf der Liste von Lieblingsbeschäftigungen. Die 33-Jährige aus Divitz spielt nicht nur Volleyball in Trinwillershagen, sie ist auch begeisterte Inline-Skaterin. Rund um Spoldershagen ist sie immer wieder einmal mit ihren Inline-Skates zu sehen. Und am Wochenende geht es gerne mit einem Standup-Paddle-Board hinauf aufs Wasser.

Auch ihr fünfjähriger Sohn ist im Sport zu Hause, er spielt Fußball. Und immer wieder fährt Mandy Burmeister mit ihrem Nachwuchs in die Boddentherme nach Ribnitz-Damgarten.

Sie verkauft „weiße Ware“

Gearbeitet hat sie bis vor Kurzem in der Ostseeklinik in Zingst. Nun hat sie die Branche gewechselt und ist in einem großen Elektronik-Fachmarkt in der Rostocker Innenstadt tätig. Ihre Abteilung ist die sogenannte „weiße Ware“, die großen Haushaltsgeräte.

Den Urlaub verbringt sie mit Sohn und Lebensgefährten gerne im selbst ausgebauten Camping-Bulli. Zuletzt zog es die Familie an den Rosenfelder Strand an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins.

Von Timo Richter