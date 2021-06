Die Wasserburg in Divitz bei Barth muss dringend saniert werden. In einer Vortragsreihe berichten am Freitag und am Sonnabend namhafte Wissenschaftler über deren Baugeschichte und über Menschen, die dort einst gelebt haben. Die Mitglieder des Fördervereins „Kulturgüter Wasserburg Divitz“ verbinden mit dieser Tagung eine große Hoffnung.