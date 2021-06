Divitz: Rettet die Buga die Wasserburg?

Barth/Divitz

Es war eine Vision, die Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig kurz umriss. Im Jahr 2025 wolle er mit der Darßbahn zum neuen Haltepunkt Kranichblick fahren, von dort die Barthe hinauf mit einem Boot zu einem Aussichtsturm in der Nähe der ehemaligen Divitzer Brücke, die dann wieder passierbar ist. Vom Aussichtsturm aus biete sich laut Hellwig ein Blick über die Barther St. Marien-Kirche, den Stadtforst und die Wasserburg Divitz. Und hier erstrahlt zumindest der Burg-Garten in neuem Glanz.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und das soll bis 2025 möglich sein? Schließlich ist bereits das Jahr 2021 halb rum. „Wir haben den festen Plan gefasst, in diese Richtung zu gehen“, so Friedrich-Carl Hellwig.

Erste Vorgespräche

Tatsächlich verriet der Barther Bürgermeister und Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Barth während seines Grußwortes eingangs der 4. Barther Bibliotheksgespräche am Freitag, wie es weitergehen soll. Im Mittelpunkt der Veranstaltung im Hotel Stadt Barth und der Rede Hellwigs stand die marode Wasserburg Divitz. Seit Jahren wird um deren Erhalt gekämpft.

Ganz unrealistisch ist die Vision Hellwigs nicht. Der erste Abschnitt der Darßbahn von Barth bis zur Meiningenbrücke soll 2025 in Betrieb genommen werden. Der Haltepunkt „Kranichblick“ soll neu geschaffen werden. Bootstour und Aussichtsturm könnten Bestandteil eines Projekts sein, das mit einer Großveranstaltung zu tun hat, die 2025 in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet: Die Bundesgartenschau.

Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig (l.) beim Barther Bibliotheksgespräch im Hotel Stadt Barth. Rechts Sonja Steffen, Bundestagsabgeordnete, daneben mit Maske Landrat Dr. Sefan Kerth. Quelle: Robert Niemeyer

Die Hansestadt Rostock hat den Zuschlag für die Ausrichtung der Buga 2025 erhalten. Das Amt Barth bzw. die Gemeinde Divitz-Spoldershagen soll Außenstandort der Bundesgartenschau werden. Erste Gespräche habe es laut Hellwig bereits gegeben. Nun soll ein Konzept entwickelt werden, mit dem sich die Region dann bewerben möchte. „Das erscheint sinnvoll und logisch“, sagt Hellwig.

Zehn Millionen Euro vom Bund

Denn so sei ein Weg aufgezeigt, die denkmalgeschützte Wasserburg zu retten. Geld sei vorhanden. Bekanntlich hat der Bund zehn Millionen Euro an Fördermitteln im Haushalt für die Wasserburg geblockt. Fünf Millionen Euro davon sind für den Garten des Areals vorgesehen. Die Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen (SPD), die sich mit ihrem CDU-Kollegen Eckhard Rehberg in Berlin für die Wasserburg eingesetzt hatte, sagte am Rande der Veranstaltung in Barth, dass die Fördermittel auch nach der Bundestagswahl im September zur Verfügung stehen würden.

Zumindest der Fördermittel-Anteil für den Burggarten könne dann erst einmal für den Buga-Außenstandort Divitz verwendet werden. Drei Fliegen würden damit laut Hellwig erschlagen: Der Garten der Wasserburg würde erhalten und modernisiert werden.

Die Parkanlage der Wasserburg Divitz. Quelle: Privat

Die Burg könnte vor dem Verfall bewahrt werden. Denn was bringt ein schöner Burggarten, wenn das Gebäude selbst weiter verfällt, so die Überlegung. Unter anderem würde das Fundament gesichert werden. Bekanntlich muss das Areal bis zu einer gewissen Höhe wieder unter Wasser gesetzt werden. Die Burg steht auf Eichenpfählen, die wegfaulen, wenn sie nicht von Wasser umgeben sind.

Verein erarbeitet Nutzungskonzept

Und drittens könne mit einem baldigen Zuschlag und der dann gewonnenen Perspektive und Zeit die zukünftige Nutzung der Burg durchdacht werden. Zwei Nutzungskonzepte aus den Jahren 2009 und 2017 liegen bereits in den Schubladen. Laut Gerd Albrecht, Vorsitzender des Fördervereins Kulturgüter Wasserburg Divitz, arbeite der Verein auf Basis dieser Konzepte an einem neuen bzw. weiterentwickelten Konzept. „Die Burg Divitz ist das steinerne Gedächtnis der Region“, bekräftigte Albrecht noch erneut den Wert des Areals.

Der Verein ist seit 2015 Eigentümer der Wasserburg. 2016 wurde die Wasserburg Divitz von der europäischen Denkmalinitiative „Europa Nostra“ auf die Liste der 14 europaweit gefährdetsten Denkmäler gesetzt. Trotz akuter Notsicherung verfällt das Ensemble weiter. Der Putz bröckelt von der Fassade und den Wänden, im Inneren macht sich schwarzer Schwamm breit, Deckenteile einzelner Räume brechen herunter. Der jüngste Teil des Bauwerkes, ein Teil der Wasserburg aus dem 19. Jahrhundert, droht aus dem Gesamtbauwerk herauszubrechen.

Kleinere Signale habe es zuletzt gegeben. Der Kreistag hat 250000 Euro für die Sicherung des Eigenanteils der Sicherung beschlossen. Über Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann sind Fördermittel bewilligt worden, um ein Projektbüro zur Koordination und Fortschreibung des Nutzungs- und Betreiberkonzeptes einrichten.

Für eine Gesamtsanierung fehle im Grund nur noch eine Fördermittelzusage vom Land. Bis zu 15 Millionen Euro sollen in Aussicht gestellt worden sein. Wirtschafts- und Tourismusminister Harry Glawe sagte am Sonnabend: „Ich glaube, dass es Zeit wird, aus den Ideen auch Taten zu machen.“ Die geblockten Bundesmittel könnten laut Glawe ohne dieselbe Summe vom Land gar nicht abgerufen werden. Im ersten Schritt sei es nun wichtig, die Sicherungsmaßnahmen für die Wasserburg anzugehen. Seinerzeit habe das Land dafür 1,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt unter der Voraussetzung, dass der Landkreis die angesprochenen 250000 Euro gibt. Das sei nun geschehen. „Ich habe vor, die Dinge so weit zu begleiten, dass der Maßnahmebeginn für die Sicherheitsmaßnahmen erteilt werden kann.“

Von Robert Niemeyer