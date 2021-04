Divitz: So katastrophal ist der Zustand der Wasserburg

Divitz

Unaufhörlich bröckelt der schützende Putz von der Fassade und den Wänden der Wasserburg in Divitz. Im Inneren macht sich schon nicht mehr aufhaltbar schwarzer Schwamm breit. Ganze Deckenteile einzelner Räume brechen immer wieder herunter, machen verrottete Holzbalken sichtbar. Für einen Laien ist es kaum vorstellbar, dass dieses Denkmal noch zu retten ist.

Fachleute sehen das anders. Enthusiasten wie Dr. Gerd Albrecht glauben daran. Und sie werden nicht müde, auch dafür zu kämpfen. „Aber es wird aller, aller höchste Zeit, dass etwas passiert“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Kulturgüter Wasserburg Divitz, der seit 2015 Eigentümer der Wasserburg ist.

Teil der Burg droht rauszubrechen

Dr. Gerd Albrecht, Vorsitzender des Fördervereins Kulturgüter Wasserburg Divitz, zeigt anhand eines Modells, wann welcher Teil der Wasserburg entstanden ist und wie die Burg künftig aussehen könnte. Quelle: Anja Krüger

Vor dem zurückliegenden Winter hat Albrecht nicht daran geglaubt, dass die Wasserburg die kalte Jahreszeit übersteht, dann noch zu retten ist. Es hat sich – zum Glück – nicht bestätigt. Aber es ist schon nicht mehr nur der sprichwörtliche Zahn der Zeit, der an dem alten Gemäuer nagt. Wind und Regen setzen der Burg zu.

Die Wasserburg in Divitz ist eine der bedeutendsten Wasserburgen im norddeutschen Raum. Die im Kern mittelalterliche Burg mit einem teilweise erhaltenen Ringgraben hat im Verlauf ihrer Geschichte mehrmals die Besitzer gewechselt. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass aus dem anfänglichen Turm die Wasserburg entstanden ist.

„Es ist ein in über 800 Jahren ehrlich gewachsenes Haus, wie man in Mecklenburg-Vorpommern kein weiteres findet“, sagt der Albrecht, der das Vineta-Museum in Barth leitet. Die ältesten Bauteile der Burg sind im Nordflügel erhalten. Es handelt sich um die Reste eines Wohnturmes. Bauliche Erweiterungen sind im Stil der Renaissance und des Barock erfolgt.

Teil der südlichen Ansicht: Unübersehbar ist der große Riss im Mauerwerk. Komplett herauszubrechen droht die aus dem 19. Jahrhundert stammende Erweiterung der Burg. Quelle: Anja Krüger

Vor allem die jüngste Erweiterung, ein Teil der Wasserburg aus dem 19. Jahrhundert, droht nun aus dem Gesamtbauwerk herauszubrechen. Auf der Süd- und der Westseite der Burg klaffen riesige Risse. Sichtbar neigt sich der Anbau vom Gesamtbauwerk ab. „Ein weiterer Verfall des Herrenhauses ist unverantwortlich und mit der Auszeichnung als ‚Denkmal von nationaler Bedeutung‘ nicht zu vereinbaren“, macht Albrecht klar.

„Wir brauchen keine Rederei, sondern Taten!“

Unübersehbar und unaufhaltbar macht sich schwarzer Schwamm in der Wasserburg breit. Quelle: Anja Krüger

Schon jetzt darf niemand mehr die Wasserburg betreten. Das Haus ist gesperrt, weil es einsturzgefährdet ist. Dabei hat es in den vergangenen Jahren mehr als einen Lichtblick für die Wasserburg gegeben. Bund und Land haben bereits insgesamt 25 Millionen Euro Fördermittel in Aussicht gestellt. „Zehn Millionen Euro vom Bund liegen bereit, vom Land aber gibt es noch keinen positiven Bescheid“, informiert Albrecht über den aktuellen Stand. Dazu heißt es aus dem Wirtschaftsministerium: „Es müssen Gespräche weitergeführt werden. Grundvoraussetzung für das weitere Vorankommen ist nach wie vor, dass alle Beteiligten entsprechende Finanzierungszusagen abgegeben. Zunächst steht darüber hinaus die Sicherung der Bausubstanz an.“

„Was wir brauchen ist keine Rederei, sondern Taten“, macht der Fördervereinsvorsitzende deutlich. Schon 2016 wurde die Wasserburg Divitz von der europäischen Denkmalinitiative „Europa Nostra“ auf die Liste der 14 europaweit gefährdetsten Denkmäler gesetzt. „Und mit jedem Jahr, das vergeht, wird der Zustand schlechter – bis eine Sanierung bald nicht mehr verantwortbar ist“, sagt Albrecht.

Der Zahn der Zeit nagt und nagt auch im Inneren: Immer wieder brechen Deckenteile herunter. Quelle: Anja Krüger

Einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es vorangehen könnte, dürfte die bevorstehende Sitzung des Kreistages am 26. April liefern. Die CDU-Fraktion beantragt, dass der Gemeinde Divitz-Spoldershagen, die die Trägerschaft für das Vorhaben „Erneuerung der Wasserburg Divitz und des Parks für eine touristische Nutzung“ übernommen hat, nachdem der Landkreis diese ausgeschlagen hat, 250 000 Euro zur Sicherung des Denkmals zur Verfügung zu stellen.

Die Hausaufgaben des Vereins

Seitens des Vereins hingegen ist man keineswegs tatenlos. „Wir als Verein machen unsere Hausaufgaben“, sagt der Vorsitzende. Bedeutet: Der Verein, der sich zunächst um die akute Notsicherung gekümmert hat, ist jetzt mit der Koordination und Fortschreibung des Nutzungs- und Betreiberkonzeptes beauftragt. Dafür soll ein Projektbüro in einem der Wirtschaftshäuser auf dem Burghügel eingerichtet werden. Als Leitprojekt in der Leader-Aktions-Gruppe Nordvorpommern auf dem Gebiet des Denkmalschutzes haben deren Mitglieder bereits Fördermittel von insgesamt rund 51 500 Euro akquiriert. Erst in der vergangenen Woche sind dem Verein aus dem Vorpommern-Fonds Gelder zugesichert worden. Den Bescheid erwartet der Verein im Sommer.

Aber bereits auf des späte Frühjahr schauen die Mitglieder des Fördervereins gespannt. Denn am 11. und 12. Juni wird die Wasserburg Divitz Thema des 4. Barther Bibliotheksgespräches sein – einem Symposium, bei dem unter anderem namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler referieren – über die Wasserburg Divitz gestern, heute und morgen.

