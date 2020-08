Donnerberg in Barth: Ein Ort für Ferienkinder

Barth

Auf dem Donnerberg in Barth wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg eine neue Jugendherberge gebaut. Besitzer des Landes war der Barther Geschäftsmann Howitz aus der Langen Straße sowie die Kirche. Der Reichsverband für Deutsche Jugendherbergen übte 1936 mächtig Druck auf den Barther Bürgermeister und die Stadtvertreter aus, um hier ein neues, der damaligen Zeit angepasstes Gebäude entstehen zu lassen.

So sieht das Gebäude heute aus. Quelle: Mario Galepp

Anzeige

Dazu kam, dass die Walther-Bachmann-Flugzeugwerke aus Ribnitz-Damgarten ebenfalls Anspruch auf die Jugendherberge am Donnerberg anmeldeten, um dort die Lehrlinge für die Zweigstelle in Barth unterzubringen. Dies geht aus einem Schreiben vom 21. Mai 1941 an die Stadtverwaltung in Barth hervor. Ferner wird hier beschrieben, dass Herr Bachmann ein Lehrlingsheim der Firma Bachmann für die Dauer des Krieges schaffen wolle, und gerade hier in Barth die Notwendigkeit sah, guten und geeigneten Facharbeiternachwuchs für die Rüstungsindustrie auszubilden.

Weitere OZ+ Artikel

Nach dem Krieg wurde die Jugendherberge am Donnerberg in Jugendherberge „ Karl Krull“ umbenannt. Mittlerweile ist aus der Jugendherberge ein Erlebnisreiterhof der Bernsteinreiter Hirschburg geworden.

Von Mario Galepp