Barth

Am Donnerstag ist es soweit. Um 17 Uhr werden die 26. Barther Segel- und Hafentage offiziell durch den Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig und Stadtpräsident Erich Kaufhold eröffnet und die viertägige Party am Hafen beginnt. Ebenfalls zu Gast ist in diesem Jahr der erste stellvertretende Bürgermeister der Partnerstadt Bremervoerde. „Wir wollen die Hafentage wieder mehr dazu nutzen, um die Städtepartnerschaften zu beleben“, sagt Koordinator Jürgen Stelljes vom Verein Barth Maritim.

Besucher, die nicht nur am Hafen bummeln oder das Bühnenprogramm genießen möchte, sollten Badesachen dabei haben. Denn auf dem Wasser heißt es wieder mitmachen. Unterschiedliche Wettbewerbe werden hier ausgetragen. Ziel beim Fischerstechen ist es beispielsweise sein Gegenüber mit einer Lanze ins Wasser zu schubsen. Zwei Teams treten hier gegeneinander an. Beim Funbike-Wettbewerb müssen die Teilnehmer auf dem Fahrrad einen Parcours auf dem Wasser bewältigen. Da ist vor allem Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn gefragt. Erstmals wird es in diesem Jahr auch einen Stand-up-Paddling-Match-Race geben. Jeweils zwei Teilnehmer treten gegeneinander an und müssen auf den Boards einen Parcours fahren. Ziel ist es, die zwei Runden auf dem Board stehend so schnell wie möglich zu bewältigen. Wer ins Wasser fliegt, ist raus. Auf die Sieger der Wettbewerbe warten unterschiedliche Preise.

Nicht nur Trubel, auch ruhigere Ecken

Erstmals mit im Boot bei den Segel- und Hafentagen ist das Windjammer-Museum in der Hafenstraße 22, das Führungen und Vorträge anbietet. „Das Museum liegt in der direkten Nähe zum Hafen. Da ist es naheliegend, dass sie dabei sind und wir freuen uns darüber“, erklärt Jürgen Stelljes. Wem der Trubel am Hafen zu viel werde, der könne dem Museum einen Besuch abstatten. Ruhiger gehe es zudem auf dem Gelände des Barther Segler-Vereins zu. Ein Kinderland mit Mitmachzirkus erwartet die Besucher dort unter anderem.

Ein Höhepunkt sei auch das Fallschirmspringen am Sonnabend und Sonntag. „Bis zu fünf Fallschirmspringer stürzen gleichzeitig aus dem Himmel hinab und landen im Bodden“, berichtet Jürgen Stelljes. Allerdings könne dies nur bei den richtigen Wetterbedingungen stattfinden. Denn Sicherheit gehe vor. Jürgen Stelljes ist stolz, dass die Segel- und Hafentage zur Tradition geworden seien. „Aber ohne die Unterstützung der Stadt und vieler Sponsoren wäre es nicht möglich. Das könnten wir alleine nicht wuppen.“ Doch die Konkurrenz sei immer größer geworden. „In den 90er Jahren, als wir angefangen haben, war das noch anders“, meint Stelljes. „Aber wir können trotzdem zufrieden sein.“ Das viertägige Fest ziehe viele Menschen an, die nur deshalb nach Barth kommen.

Dass man jedes Jahr auch etwas Neues bieten müsse, sei klar. Eine der Neuerungen bildet in diesem Jahr auch den Abschluss der Hafentage. Am Sonntag um 22.30 Uhr werde es erstmals ein Licht-, Musik- und Wassershow mit der Wasserorgel des Feuerwehrvereins Bad Doberan geben.

Einige Höhepunkte des Festes Donnerstag: 13 Uhr Programmbeginn mit Moderator Morton Kabisch; 14 Uhr Beginn der Drehorgel-Konzerte des 3. Drehorgelfestivals Barth im Stadtgebiet; 17 Uhr offizielle Eröffnung auf der Bühne; 20 Uhr Tanzmusik mit DJ Mirco Riedick Freitag: 9 Uhr Tag der offenen Tür der Schiffswerft Barth; 14.30 und 18 Uhr Wasserski-Demo für Einsteiger und Fortgeschrittene; 15.30 Uhr Fischerstechen; 17 Uhr Stand Up Paddling Match Race; 22.30 Uhr musikbegleitetes Höhenfeuerwerk auf dem Bodden Sonnabend: 9 Uhr Drachenbootrennen um den Vineta Cup (Teil 1); 13 und 14, 15.30 Uhr Motorboot-Rennsport-Demo; 15 Uhr Fallschirmspringen in das Hafenbecken; 15.30 Uhr Drachenbootrennen um den Vineta Cup (Teil 2); 16 Uhr Fun-Bike Rekordversuch (1. Lauf); 21 Uhr Band „Foolproof“ Sonntag: 10 Uhr Hafengottesdienst; 12.30 und 15.30 Uhr Motorboot-Rennsport-Demo; 14 Uhr Stand Up Paddling Match Race; 17 Uhr Fun-Bike Rekordversuch (Finale); 22.30 Uhr Licht-, Musik- und Wassershow mit der Wasserorgel

Anika Wenning