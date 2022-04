Ahrenshoop/Althagen

Mittönen und Mitschwingen, das trifft nicht nur auf die Musik zu. Im rohrgedeckten historischen Dornenhaus zu Ahrenshoop haben sich zwei Künstlerinnen zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammengefunden: die Rostocker Malerin Uta Ruppert mit Malerei in der hohen Diele und im Kabinett die in Hohen Viecheln bei Wismar lebende Britta Matthies mit Grafik. Beide erfahren mit ihren Kunstwerken Anerkennung und Bewunderung.

Britta Matthies, „Vorfrühling“, Aquatinta, VD 2/6, 30 x 40 cm Quelle: Elke Erdmann

„Alte Gemäuer sind für mich wichtig, da steckt immer eine Geschichte dahinter“

Das großformatige Bild „Haus Nr. 5“, Acryl auf Leinwand, zieht schon beim Eintritt ins Atelier die Blicke auf sich. Neben einem Geländer führt eine Treppe hinauf ins Blaue. Was mag wohl die rote Ziffer fünf bedeuten? Uta Ruppert malt Hauswände, Fassaden, Gemäuer, auch vor dem Abriss, Irrwege und nach einem Tunnel in erdigem Rot, Braun und Ocker eine erhellende „Aussicht“ mit zwei Windrädern. „Alte Gemäuer sind für mich wichtig, da steckt immer eine Geschichte dahinter“, sagt Uta Ruppert. Ihre Farbkompositionen sind beeindruckend. Der Betrachter kann aus ihren abstrakten Bildern heraus lesen und sehen, was er vermag.

Uta Ruppert „Fassade 2“, Acryl auf Leinwand, 2014, 80 x 60 cm Quelle: Elke Erdmann

So assoziiert beispielsweise ein Seemann beim Bild „Fassade“ den Bug eines alten Holzbootes, dessen Rumpf gerade kalfatert wird und rostiges Rot, Braun und Grün aufweist. „Der Klang von Farben und Formen in einer freien Komposition – das ist es, was mich interessiert. Meine Bilder sollen nicht danach befragt werden, was sie darstellen, sondern was sie aussagen.“

Uta Ruppert studierte von 1959 bis 1963 an der Universität Greifswald und absolvierte Spezialkurse in Heiligendamm und Erfurt. „Die Lehraufträge von der Universität Rostock 1997 und 1998 waren förderlich, weil ich mit den Studierenden vom Naturstudium bis zur Abstraktion gelangte.“ Sie beteiligte sich an zahlreichen Sommerakademien für „freie Malerei“, beispielsweise auch an der Europäischen Akademie für Kunst in Trier und Bassum.

„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“

Galeristin Renate Löber kuratierte die gelungene Ausstellung, die sie mit einem Zitat von Paul Klee bedenkt: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.“

Das gelingt gleichfalls Britta Matthies mit ihren grafischen Arbeiten. Sie hat ein feines Gespür für die Natur und setzt die Motive mit den ihr vertrauten Mitteln technisch perfekt um: Kaltnadel, Aquatinta, Farbradierung, Farbaquatinta, Holzschnitt. Zauberhaft wirken die Pferde im Holzschnitt „Calypso“, Tanz im Rumba-Rhythmus. Variationsreich erscheinen Kopfweiden, deren Äste im Winter wie abstehende Haare wirken oder „frisiert“ nach dem „Scherenschnitt“ im Frühjahr.

Britta Matthies, Calypso, Holzschnitt, 1/20, blau, 2015, 50 x 50 cm Quelle: Elke Erdmann

Großartig ist ihr Triptychon „Küstenwald“, das sie mit der Kaltnadel schuf, sehr fein die Iris in einer hohen zylindrischen Vase. Entsprechend dem Sujet geben im gelblichen Farbaquatinta ihre „Bernsteinsucher“ ein warmes Bild. Sehr spannend, von vielen Seiten zu betrachten, ist das Blatt „Gespalten“, mit Aquatinta ausgeführt. Britta Matthies studierte von 1968 bis 1973 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und schloss mit dem Diplom ab.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2002 erhielt sie ein Aufenthaltsstipendium für das „Virginia Center for the Creative Arts“ in Virginia/USA, 2008 ein Reise- und Aufenthaltsstipendium der Deutsch-Japanischen Gesellschaft für Japan. Der Japanaufenthalt war prägend, die Ästhetik der dortigen Kunst, das Minimalistische hat sie sehr beeinflusst. Britta Matthies sagt: „Handzeichnung wie auch Druckgrafik bedeuten für mich Reduzieren auf das Wesentliche. Mit wenigen Strichen eine Stimmung, eine Form zu erfassen, fordert Konzentration, Disziplin und Vorstellungsvermögen.“

Die Ausstellung wurde still ohne Publikum eröffnet. Nun soll sie zur Midissage am 30. April um 15 Uhr mit Laudatio, Künstlergespräch und Musik im Garten am Dornenhaus gefeiert werden.

Ausstellung bis zum 6. Juni 2022, Freitag bis Mittwoch von 10.30 bis 17.30 Uhr.

Von Elke Erdmann