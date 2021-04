Dornenhaus Ahrenshoop: Warum sich die diesjährige Frühlingsausstellung lohnt

Ahrenshoop

Wie aus einem Guss erscheint die Frühjahrsausstellung „Landscapes“ im Dornenhaus zu Ahrenshoop. Britta Naumann-Knapp zeigt Malerei und Grafik. Ihre Farbe ist Blau, das Element Wasser ihr Thema.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frau vom Meer, Farbholzschnitt, 1/6, 2015, 40 x 35. Quelle: Elke Erdmann

Gleich im Eingang der hohen Diele des Ateliers wirbt „Die Frau vom Meer“ nach Henrik Ibsen in einem schönen Farblinolschnitt für das Schauspiel, das der Dichter 1888 verfasste, im Originaltitel „Fruen fra havet“. Elida, die Hauptfigur, steht mit erhobenen Händen am Meer, weit draußen am Horizont stakt ein Seemann durch die wogenden Wellen.

Aufgewachsen in Rostock

Die Geschichte dieser Frau, die sich zwischen zwei Männern entscheiden muss, inspirierte die Künstlerin Britta Naumann, als sie 2006 mit Malerkollegen im Theater Greifswald während der Proben vor Ort arbeitete. Mit demselben Titel gestaltete sie sehr lebendig eine Collage aus verschiedenen, schon vorher bearbeiteten Papieren. Und zehn sehr feine, kleine Collagen nach Zeichnungen zu den Theaterproben fügte sie zu einem Ganzen zusammen.

Die „Urgewalt Meer I“, eine Mischtechnik auf Leinwand, kommt in einer brausenden Welle daher, in die man sich hineinwerfen möchte. Dagegen wirkt ein motivisch ähnliches Bild mit großer Woge bedrohlich. „Die meisten Bilder haben eine Vorarbeit, klassisch, wie wir es gelernt haben. Hier nach einer Fotografie.“

Urgewalt Meer I, Mischtechnik auf Leinwand, 2021, 76 x 88. Quelle: Elke Erdmann

Britta Naumann wurde 1958 im Sternzeichen Krebs in Wittenberge an der Elbe geboren, wuchs in Rostock auf und konnte ihre frühen Neigungen zur Malerei bei Waldemar Krämer und Johannes Müller ausleben. Parallel dazu trainierte sie zehn Jahre verschiedene Schwimmstile beim Armeesportklub ASK „Vorwärts“ Rostock. Doch ihr Bildungsweg führte sie zunächst ins Innere des Menschen, zur examinierten Radiologie-Assistentin an der Universitätsklinik Rostock.

Kunst erzählt von ihren Studienreisen

Ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Bettina studierte sie von 1981 bis 1986 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Ihre Diplomarbeit fertigte sie zum Thema „Geschichte, Technik und Entwicklung der Wandmalerei“ an. Dann zog es die Künstlerin zurück ans Wasser in die Hafenstadt Rostock, wo sie freiberuflich zu arbeiten begann. Zu ihren Werken zählen architekturgebundene Arbeiten und Kunst am Bau. Seit 1991 gehört Britta Naumann zum Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern.

In der Ausstellung erzählen Bildinhalte auch von ihren Studienreisen wie „Frauen an der Quelle“, eine Mischtechnik auf Sackleinen von 1997 in warmen erdigen Farben im Hochformat. Hier steckt ihr Erlebnis in der Atacama-Wüste Chile an einer Schwefelquelle dahinter. Die Szenerie in der Hitze kommt zum Ausdruck, die Oase angedeutet durch den grünen Hintergrund. Das Material entspricht dem Sujet, das Gebaute mit den Figuren wirkt abstrakt in freier Handschrift.

Nida III – Vogelzug, Mischtechnik auf Leinwand, 2009, 44 x 55. Quelle: Elke Erdmann

Viel Poesie steckt in dem Bild „Nida III – Vogelzug“, Mischtechnik auf Leinwand. Das Motiv flog ihr 2009 auf der Kurischen Nehrung während eines internationalen Pleinairs vor die Augen. „Meine Bilder sind unfertige Repräsentanten der Wirklichkeit, wie ich sie empfinde“, sagt die Künstlerin. Beeindruckend ist gleichfalls ihr friesartiger Farbholzschnitt „auf dem Weg“, ein Unikat, Fundholz vom Strand, bearbeitet und mit blauer Farbe bedruckt.

Bildende Kunst regt an, will vermitteln. So schuf Britta Naumann eine vierteilige Holzschnittserie zum ergreifenden Film „Abschied von Matjora“, der 1983 in sowjetischen Kinos gezeigt wurde, nach dem gleichnamigen Roman von Rasputin, erschienen 1978. Dabei geht es um die Flutung eines Dorfes im Interesse des technischen Fortschritts und um den daraus folgenden Verlust der Heimat dieser Menschen.

Galerie Freitag bis Dienstag geöffnet

Ihr Bild „Pferde“ ähnelt einer Steinzeitmalerei, frei nach der großen Haflinger Herde auf einer Koppel in Zarnewanz in unmittelbarer Nähe zum landschaftlich reizvollen Recknitztal, wo die Künstlerin seit 2009 lebt und arbeitet und ein Jahr später Burghardt Knapp heiratete.

Über ihre Kunst sagt Britta Naumann-Knapp: „Wenn ein Bild fertig wird, ist es ganz still. Den Moment darf man nicht verpassen. Man muss hinhören, wenn es zu einem spricht, um es erst mal abschließen zu können.“

Während „Die Frau vom Meer“ noch immer auf ihren Seemann wartet, hofft Galeristin Renate Löber auf Besucher. Sie sind von Freitag bis Dienstag ab 10.30 bis 17.30 Uhr willkommen.

Von Elke Erdmann