Dort findet Rostockerin manchmal einen kleinen Schatz

Born

Natur und Kultur gehören für Gesine Tanz-Tovmasyan zusammen. Die 44-Jährige aus Rostock liebt Ausflüge in die Region. Gerade erst hat sie mit Freundinnen ein gemeinsames Wochenende in Born genossen. Die dreifache Mutter konnte während einer Wanderung nach Wieck sogar Seeadler beobachten. In Born begeisterte sie sich für die Ortsgeschichte, die auf vielen Stelen dokumentiert ist. Der Besuch von kleinen Cafés und ein Fischbrötchen im Althäger Hafen rundeten den Kurzurlaub ab.

Bibliothekarin liebt das Radfahren

In Berlin und Hamburg hat Gesine Tanz-Tovmasyan Bibliothekswesen studiert und arbeitet derzeit als Bibliothekarin in Rostock. Der Beruf hat sie früher aber auch in andere Städte geführt.

Als Frühaufsteherin erkundet die gebürtige Rostockerin die nähere Umgebung mit dem Fahrrad. Unterwegs stöbert sie gerne in Bücherboxen und freut sich, hin und wieder kleine Schätze zu entdecken. Auch in Born und Wieck hat sie in den Bücherboxen nach literarischen Kostbarkeiten Ausschau gehalten.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Timo Richter