Vorpommern.

Für die einen ist es Bastelspaß, für andere geht es um Träume aus der eigenen Kindheit, andere lieben das Drachensteigen ganz in Familie. Fest steht: Kreativität ist in jedem Fall gefragt. Denn damit der Drachen überhaupt fliegt, ist auch so manche körperliche Fertigkeit gefragt. Für manch einen sind die tollkühnen Flugmanöver am Himmel sogar ein richtiger Sport. OZ-Reporter haben sich in Vorpommern umgeschaut.

Almut Jaekel : Fast wie in der eigenen Kindheit

Mit mir und dem Drachensteigen ist es ein wenig verzwickt: Grundsätzlich finde ich es toll, wenn bunte Flugobjekte über Strand und Meer oder weite Wiesen segeln, wenn der Wind wild an den Schnüren zerrt und der Herbst bis in die Fingerspitzen zu spüren ist. Dazu kommt eine nostalgische Verklärtheit, weil mein Papa mit mir einst in seiner großen Werkstatt selbst tolle Drachen aus Sperrholzrahmen und dünnem Papier bastelte, denen ich Gesichter anmalen durfte und die garantiert am allerhöchsten flogen.

Anzeige

Doch Drachensteigen übt bei mir immer einen gewissen Druck aus: Bekomme ich das Ding überhaupt in die Luft? Von den Hochgefühlen aus der eigenen Kindheit war bei den Drachen-Flugversuchen mit meiner Tochter – sie ist inzwischen 29 Jahre alt – meist nicht viel übrig. Zu oft wollte das Ding nicht vom Boden abheben. Und wo müssen eigentlich die ganzen Schnüre hin?

Lesen Sie auch: Windiges Hobby: Hier kann man in Mecklenburg Drachen steigen lassen

Jetzt ist meine Enkeltochter knapp drei Jahre alt und findet Schmetterlinge, Bienchen & Co., die am grauen Herbsthimmel tanzen, total toll. Bei unserem ersten gemeinsamen Drachenflugversuch vor ein paar Wochen war der Wind aber plötzlich verschwunden. Deshalb bastelten wir Kastanienmännchen. Doch jetzt endlich hat es geklappt: Der bunte Schmetterling ist in der Luft, das Kind glücklich, ich bin stolz. Und die Hochgefühle sind auch wieder da.

Vorbereitet für das große Drachenfest

Klein, groß, bunt oder einfarbig: Am 1. November können die Kinder der Hansestadt Greifswald von 10 bis 17 Uhr ihre Drachen gemeinsam in den Himmel steigen lassen. Treffpunkt des ersten Greifswalder Drachenfestes ist auf der ehemaligen Deponie an der Ladebower Chaussee.

Damit auch besonders viele Prachtexemplare in die Lüfte steigen, hat der städtische Kita-Eigenbetrieb „Hansekinder“ 500 Drachensets erhalten. Diese können die Kinder selbst zusammenbauen, bekleben und bemalen.

Philipp Rostalski, Inhaber des Geschäftes „Kreativ- und Künstlerbedarf“, bietet gemeinsam mit Mitarbeiterin Laura Drachen an, die man selbst bemalen kann. Quelle: Christin Lachmann

Wer noch keinen Drachen hat, der bekommt einen bei Philipp Rostalski, Inhaber des Geschäftes „Kreativ- und Künstlerbedarf“ in der Langen Straße 24. Auch er bietet Drachen an, die selbst bemalt und einfach zusammengesteckt werden können: „Früher hatten wir alles einzeln da – Papier, Leiste und Schnur.“

Die herbstliche Tradition, Drachen steigen zu lassen, sei in den vergangenen Jahren etwas zurückgegangen, beobachtete der Geschäftsführer. Mal schauen, ob sich das am 1. November ändert.

Timo Richter : Figuren fliegen mit der „Wilden Hilde“

„Als die ersten Lenkdrachen aufkamen, war ich dabei“, sagt Timo Richter, Redakteur in der OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten. Rund 40 Jahre ist das mittlerweile her. „Ein Modell eines französischen Herstellers, nannte ich als Student mein eigen und habe auf einer schmalen Wiese, die für uns Verrückte freigegeben war, einiges Aufsehen erregt. Der Drachen hat mich schön über die Wiese gezogen, bei lautem Brummen. Die Leidenschaft, mit dem Wind zu kämpfen, habe ich immer noch“, so Richter.

Aber es gehe nicht um Zugkraft, es gehe um Tempo. „Meine ,Wilde Hilde’, eine Spezialkonstruktion, gilt als einer der schnellsten Drachen überhaupt. Und das nahezu geräuschlos.“ Für Timo Richter ist das Drachen steigen lassen ein Sport.

OZ-Redakteur Timo Richter mit seinem Sport-Lenkdrachen. Quelle: Timo Richter

„Es ist kein Spielzeug. Umso mehr ärgern auch mich unerfahrene Piloten, die rücksichtslos ihre Drachen an Strandübergängen steigen lassen. Ich warte auf Wind, wenigstens der Stärke vier, dann geht es rund, Figuren fliegen. Was auch eine Konzentrationssache ist.“

Feuerwehrmann Sam über Rügen abheben lassen

Auf einem Acker bei Stedar auf Rügen nahe des Pumpwerks vom Ossen am Kleinen Jasmunder Bodden steht Familie Wild. „Heute wollen wir unseren Drachen steigen lassen, das ist eines der Highlights im Herbst, wenn der Wind ordentlich weht“, sagt die 38-jährige Mandy Wild.

Mandy Wild, ihr Sohn Lenny und Familienvater Ronny lassen auf einem Acker bei Stedar ihren Drachen steigen. Quelle: Christa Driest

Ihr siebenjähriger Sohn Lenny hält den blauen Drachen, auf dem Feuerwehrmann Sam abgebildet ist, die Comicfigur einer TV-Serie, die Lenny gern anschaut. Vater Ronny hilft seinem Sohn, den Drachen in die Luft zu bringen. „Als ich ein Kind war, waren unsere Drachen selbst gebastelt, und laufen mussten wir selbst – heutzutage laufen meistens die Eltern“, sagt er schmunzelnd.

Die Familie wohnt in Stedar, ist gern in der Natur unterwegs und mag den Herbst. Gemeinsam sammelt man Pilze, die vom 40-jährigen Hobbykoch Ronny Wild zubereitet werden, oder schnitzt für Halloween Kürbisse. „Aber am allerliebsten sehen wir unserem Drachen dabei zu, wie er immer höher steigt – wir sind alle drei bereits ziemlich versiert in der Technik“, verrät der Vater der Familie.

Lotta hat den schönsten Drachen der Stadt

In der Hansestadt Stralsund ist das Drachenfest bei Groß und Klein sehr beliebt. Im Strandbad wurden 2020 bereits am 11. Oktober die schönsten Flieger der Region gekürt. Besonders fantasievoll hatte Lotta Strübing ihren Drachen gestaltet. Die Sechsjährige, die bereits in die erste Klasse geht, holte bei den Kindern mit ihrem Werk den ersten Platz. Zusammen mit ihren Eltern konnte sie dafür eine X-Box-Spielkonsole mit nach Hause nehmen.

Die Stralsunder Erstklässlerin Lotta Strübing (6) holte sich bei den Kids mit ihrem fantasievoll gestalteten Drachen den ersten Platz der Jury. Quelle: Christian Rödel

Die Windflaute beim diesjährigen Drachenfest rückte die Gestaltung sogar noch in den Vordergrund. Denn ohne Wind war einen Abheben kaum möglich. Im Zelt der Organisatoren konnte aber gegen einen Obolus fleißig gebastelt und gemalt werden

Mit dem eigenen Traum-Drachen können die Kinder natürlich auch unabhängig vom Wettbewerb um das schönste Flugmodell ins Strandbad wiederkommen. Von September bis November ist der Stadtstrand ein beliebter Anlaufpunkt für Drachenfans. Denn der breite Strand bietet den Hansestädtern optimale Möglichkeiten. Und wenn Flaute ist, sind immer noch zahlreiche Spielgeräte da.

Drachen basteln in Karlshagen

Die Geschwister Max (10) und Anna (6) aus Weißwasser in Sachsen hatten am Dienstag viel Spaß in Karlshagen. Die Kinder kommen jedes Jahr mehrmals mit ihren Eltern auf die Insel Usedom, um sich hier zu erholen. Am Dienstag bastelten sie im Haus des Gastes Karlshagen ihre ersten eigenen Drachen und tauften diesen auf den Namen „Der blaue Colt der Lüfte“ und „Rosi“.

Max (10) und Anna (6) aus Weißwasser in Sachsen hatten viel Spaß beim Drachenbasteln Quelle: Christina Hoba

Die beiden sind nicht nur im Herbst gerne auf der Insel, sondern auch im Winter, wenn es am 1. Januar am Neujahrsmorgen in die kalte Ostsee geht. Schon im Kindesalter von zwei und drei Jahren waren sie für wenige Augenblicke in der kalten Ostsee.

Der Eigenbetrieb Karlshagen bietet regelmäßig Drachenbastelstunden an. Die nächste Runde findet nächsten Dienstag von 15 bis 16.30 Uhr statt. „Die Kinder werden sehen – die Drachenbastelei ist auch gar nicht so schwer“, so Christina Hoba vom Eigenbetrieb. Personelle Unterstützung erhalten die Teilnehmer von der Kinderkurdirektorin Amelie und ihrem Team „Kids für Kids“. Die Teilnahme ist generell kostenfrei, ein Drachengerüst kostet aber 3 Euro.

Von Christa Driest, Hannes Ewert, Almut Jaekel, Christin Lachmann, Timo Richter und Christian Rödel