Drastischer Anstieg der Coronafälle in Vorpommern-Rügen: Mehrere Schüler in Stralsund infiziert

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat in den letzten Tagen einen drastischen Anstieg der Corona-Fallzahlen erlebt. Wie aus dem aktuellen Bericht des Gesundheitsamtes hervorgeht, gab es allein von Dienstag zu Mittwoch 21 Neuinfektionen. Dadurch gelten jetzt 89 Personen in Vorpommern-Rügen erkrankt. Die Fälle verteilten sich bis Mittwoch so: 39 in Nordvorpommern, 26 in Stralsund und 24 auf der Insel Rügen. Vier Personen werden derzeit auf einer Intensivstation behandelt, eine davon muss beatmet werden. „Die Dynamik hat jetzt auch den Norden erreicht“, erklärt Jörg Heusler, Fachdienstleiter Gesundheit im Landkreis Vorpommern-Rügen, den drastischen Anstieg. „Die Fälle befinden sich derzeit an drei Schulen, in einer Kita und in einem Wirtschaftsunternehmen.“

Fünf Schüler infiziert, aber keine weitere Lehrkraft

„Die Dynamik hat jetzt auch den Norden erreicht“, Jörg Heusler, Fachdienstleiter Gesundheit des Landkreises Vorpommern Rügen, und Corona-Krisen-Manager. Quelle: Jörg Mattern

In der Hansestadt würden die Testergebnisse der 110 Schüler vom Schulzentrum am Sund die Zahlen leicht nach oben treiben. „Es gibt fünf positive Ergebnisse bei den Schülern“, antwortet Heusler auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Entwarnung gibt es für die dortigen Lehrer. „Es gibt keine weitere positiv getestete Lehrkraft“, so Heusler. Für die zwei betroffenen Klassen wird die Quarantäne verlängert. Diese Schüler müssten jetzt bis zum 5. November (einschließlich) zuhause bleiben. Alle anderen Kinder könnten am kommenden Montag oder Dienstag die Quarantäne bereits wieder verlassen.

Kritisch sind Familienfeiern – aber nicht der Tourismus

„Die uns bekannten Übertragungswege sind zumeist Familienfeiern mit vielen Gästen aus dem gesamten Bundesgebiet“, sagt Heusler. Der Tourismus an sich würde die Fallzahlen jedoch nicht ansteigen lassen. „Bisher haben wir weiterhin keine Fälle im Zusammenhang mit dem Tourismus“, sagt er. „Die Hygienekonzepte funktionieren hier sehr gut.“ Denn die Urlauber hätten nur wenige Kontakte. Auch seien die Kontakte für eine Übertragung zeitlich zu kurz.

„Ich bitte um besonnenes Handeln“, Schulleiterin Regina Landt

Ein Schild weist auf dem Schulhof auf das Tragen einer Schutzmaske hin. Quelle: Stefan Sauer

In einem Elternbrief auf der Homepage äußerte sich Schulleiterin Regina Landt zur Lage am Schulzentrum. Dort hieß es, dass „Schüler der 5c und der 6a positiv getestet wurden, teilweise ohne Symptome.“ Alle anderen Schüler könnten den Unterricht bereits ab dem 4. November wieder besuchen. Doch auch wer sich in Quarantäne befindet, wird von den Fachlehrern unterrichtet – über die Schulcloud. „Ein Geschwisterkind aus der 10d wurde heute ebenfalls in Quarantäne geschickt“, heißt es weiter. Dennoch gelte die Festlegung, dass keine weiteren Mitschüler, Lehrer oder Familienangehörige von der Quarantäne betroffen sind. „Ich hoffe, dass nicht noch mehr Personen infiziert werden und bitte um besonnenes Handeln“, schreibt Regina Landt.

Deutlich mehr Abstriche am Stralsunder Testzentrum

Mit Sorgen beobachtetet auch Ingo Klempien, Leitender Arzt für Klinische Hygiene und Infektiologie am Stralsunder Helios Klinikum, den drastischen Anstieg. „Aktuell sind wir noch gut aufgestellt“, sagt er. „Über viele Monate hinweg hatten wir wenige Neuerkrankungen. Jetzt erleben wir aber auch bei uns einen exponentiellen Anstieg der Fallzahlen. So etwas hatten wir hier noch nie.“ Das Pandemiegeschehen spiegelt sich auch am Testzentrum am Krankenhaus West nieder. Seit März wurden dort 5182 Abstrich entnommen. Im gesamten Monat September waren es 867. Allein an den ersten zwei Tagen der aktuellen Woche kamen 265 hinzu. Tendenz steigend. „Wer mit Corona wirklich im Krankenhaus landet, der bleibt meist auch länger krank“, sagt Klempien. Insgesamt wurden am Stralsunder Klinikum seit Pandemiebeginn 11 Patienten stationär behandelt. „Aktuell sind zwei Patienten da. Einer mit einem sehr schweren Verlauf.“ Dieser befindet sich schon über zwei Wochen in Behandlung – und muss auch beatmet werden.

Sterblichkeitsrate in Vorpommern-Rügen noch unter 1 Prozent

In MV (0,9 Prozent) und auch in Vorpommern-Rügen (0,8 Prozent) liegen die Sterblichkeitsraten derzeit noch bei unter einem Prozent. „Im Vergleich zu anderen Bundesländern stehen wir gut da“, sagt Klempien. In stark betroffenen Bundesländern wie Bayern oder NRW wäre diese Rate deutlich höher. Doch genau auf dieses Szenario könnte auch Vorpommern-Rügen in diesem Herz zu steuern. Klempien bringt es auf die Formel: „Steigen die Fallzahlen weiter an, steigt auch die Sterblichkeitsrate – sobald alle Ressourcen zur Behandlung ausgeschöpft sind.“ Heißt: Wenn plötzlich viel mehr Menschen im Landkreis beatmet werden müssen, wird es auch mehr Tote geben. „Bisher konnten wir in MV einen Engpass bei Beatmungsgeräten und einer Nieren-Ersatz-Therapie verhindern.“ Und so soll es auch bleiben.

Chefarzt: Auf Halloween-Partys und Gottesdienste sollte man derzeit verzichten

„Ich rate von Halloween-Partys und Gottesdienste ab“, Dr. Ingo Klempien, Helios Klinikum Stralsund. Quelle: Martin Krause

Eine Möglichkeit um den drastischen Anstieg an Fallzahlen abzuwenden: Ein erneuter Lockdown. „Das ist eine Maßnahme, die im Frühjahr funktioniert hat“, sagt Klempien. Die Wirtschaft könne man runterfahren. „Mit einem Virus können wir jedoch nicht verhandeln. Wir wissen aber, dass es sich auf Menschenansammlungen wie in Schulen, bei Gottesdiensten oder auch auf Busreisen verbreitet.“ Daher empfiehlt Klempien, strikt auf die empfohlenen Hygienemaßnahmen zu achten. „Abstand, Maske, Händewaschen“, sagt Klempien. „Von Halloween-Partys, die drinnen stattfinden, muss ich abraten.“ Überdenken sollte man am kommenden Wochenende auch die Teilnahme an Gottesdiensten. „In Kirchen gibt es keine Zirkulation. Da bleiben die Aerosole, die Coronaviren transportieren können, lange stehen.“

Von Kay Steinke