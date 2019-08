Prerow

Auf einem Parkplatz in der Nähe des Strandes im Ostseebad Prerow ist am Donnerstag ein Auto aufgebrochen worden. In einem zweiten Fall knackten der oder die Täter im benachbarten Seeheilbad Zingst ein Auto. Es war ebenfalls auf einem Strandparkplatz abgestellt. Auch auf einem Strandparkplatz im Ostseebad Wustrow war ein Auto aufgebrochen worden.

Der oder die Täter hatten es laut Polizeiangaben jeweils auf Wertgegenstände, insbesondere Bargeld, abgesehen. Was aus den Fahrzeugen im Einzelnen gestohlen wurde und wie hoch der Schaden war, ließ die Polizei am Freitag offen.

Die Beamten warnen: Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar im Auto zurück. So bieten Sie keine Gelegenheit und ersparen sich unter Umständen viel Lauferei nach allem möglichen Ersatz und Ärger.

Von OZ/dl