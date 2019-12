Drei Tage Weihnachtsleuchten im Ribnitzer Kloster

Ribnitz-Damgarten

Drei Tage lang verwandelt sich die historische Klosteranlage in Ribnitz in eine leuchtende Flaniermeile. Von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, locken zahlreiche Stände und ein buntes Bühnenprogramm beim Ribnitzer Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein.

Offiziell eröffnet wird der Markt am Freitag um 15 Uhr mit dem Weihnachtsmann und Bernsteinkönigin Sophia sowie Bläsern der Kreismusikschule. Die Kinder der Kita Klockenhagen (16.30 Uhr), der Löwenzahnschule Damgarten (17.15 Uhr) und der Bernsteinschule (18 Uhr) bieten am Auftakttag ein buntes Programm.

Auch am Samstag wird ab 11 Uhr einiges geboten, unter anderem um 14.30 Uhr ein Programm der Kinder der Kita Grüner Winkel, Lieder zum Mitsingen mit Kapitän Jenson (15 Uhr) und eine Theateraufführung der Evangelischen Kirchgemeinde (17 Uhr). Um 18 Uhr spielt die Band „The Weekenders.“

Am Sonntag wird ein Weihnachtskonzert in der Klosterkirche geboten (15 Uhr). Schneemann Kurt Karli erzählt eine spannende Weihnachtsgeschichte (15.15 Uhr). Um 16.15 Uhr gibt es die schönsten Weihnachtslieder mit dem Duo G.red-Connection. Eine Bastelstation, eine Puppenbühne sowie ein Besuch des Weihnachtsmanns dürfen an den drei Tagen ebenso nicht fehlen. Das Bernsteinmuseum, die Stadtbibliothek und die Kunstgalerie haben an den drei Tagen ebenfalls geöffnet.

Öffnungszeiten: Freitag, 14 bis 20 Uhr, Samstag, 11 bis 20 Uhr, und Sonntag, 11 bis 18 Uhr.

Von Robert Niemeyer