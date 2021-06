Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Höhe Bad Sülze

Bad Sülze

Bei einem Auffahrunfall auf der L 19 Höhe Bad Sülze sind am Sonnabend drei Personen verletzt worden. Eine aus Kneese kommende 30-jährige Opel-Fahrerin wollte gegen 12.40 Uhr nach links in die Ortslage Bad Sülze abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Ein hinter ihr fahrender 33-jähriger Opel-Fahrer übersah das haltende Fahrzeug, in welchem sich vier Personen, darunter zwei Kinder, befanden. Er habe zwar noch versucht, auszuweichen und eine Gefahrenbremsung eingeleitet, trotzdem kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, teilt die Polizei mit.

Bei dem Auffahrunfall wurden drei Fahrzeuginsassen des verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugs leicht verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes behandelten sie ambulant vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12 000 Euro.

Von OZ