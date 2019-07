Fuhlendorf

Bei einem Unfall in Fuhlendorf bei Barth sind am Montag drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen war gegen 18.30 Uhr ein 40-jähriger Fuhlendorfer auf der Landesstraße 211 in Richtung Hermannshof unterwegs, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Ford zusammenstieß.

Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Die beiden Insassen des Ford, ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt, erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Eine Spezialfirma nahm ausgetretene Betriebsstoffe an der Unfallstelle auf.

Robert Niemeyer