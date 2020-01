Drei Verletzte nach Unfall bei Dierhagen

Dierhagen

Ein missglücktes Überholmanöver war am Donnerstagvormittag Ursache für einen schweren Verkehrsunfall auf der L 21 zwischen Dierhagen-Ost und Wustrow. Drei Menschen wurden leicht verletzt, es entstand Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe. An der Kollision waren drei Fahrzeuge beteiligt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge versuchte gegen 11 Uhr ein Pkw-Fahrer, einen vor ihm in Richtung Wustrow fahrenden Lkw zu überholen. Während des Überholvorgangs kam ihm ein anderes Auto entgegen. Mit diesem stieß der Fahrer zusammen und kollidierte in der Folge mit dem Lkw. Durch den wurde der vermutliche Verursacher in den Straßengraben geschoben. Der Lkw kam von der Straße ab.

Die beiden Insaßen im überholenden Fahrzeug wurden eingeklemmt und mussten von Kräften der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden wie der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Laut Polizei muss mit einer weiteren Vollsperrung gerechnet werden, wenn der Lkw geborgen wird.

Zur Galerie An dem Unfall waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt.

Von Timo Richter