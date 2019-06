Born

Wasser schwappt an Bord, ein Platschen ist zu hören – gar nicht so einfach ist es, einen Dreimaster auf der Freilichtbühne in Born festzumachen. Die Besatzung müht sich redlich Wellen darzustellen und gleichzeitig ein einigermaßen galantes Anlegemanöver hinzubekommen. Problem: Der Kapitän ist gar nicht an Bord.

Kapitän ist Holger Schulze. Der Intendant und Regisseur der Darß-Festspiele gibt seine Kommandos von den Zuschauerreihen aus. Das ist zwei Tage vor der Premiere die Brücke. Das Kribbeln kurz vor der Premiere des neuen Stücks „ Die Heiden von Kummerow – die Augenbinde der Justitia“ wird stärker. Geprobt werden in der letzten Phase der Vorbereitung nur noch technisch anspruchsvolle Szenen, darunter das Anlegen des Dreimasters namens „Blücher“.

Kein Gepuzzel mehr

Die neue Episode aus der Ehm Welk’schen Romanvorlage ist natürlich fertig. „Jetzt wird nicht mehr gepuzzelt“, sagt Holger Schulze. Doch ganz zufrieden ist der Intendant der Darß-Festpiele noch nicht. Zwar sind die Schauspieler alle gut drauf, die Texte sitzen. Aber Anschlüsse empfindet Holger Schulze zuweilen noch als zu lang.

Anschlüsse, Anschlüsse, Anschlüsse lautet denn auch das Credo des Theatermachers, schließlich soll das Publikum nicht in ein handlungs- beziehungsweise textloses Loch fallen. Holger Schulze ist Profi, will nichts dem Zufall überlassen. Meistens kommt es dann doch anders. Lacher erfolgen nicht nach erwarteten Stellen im Programm, dafür aber gerne völlig unerwartet. Die Schauspieler, denen Holger Schulze gerade die Pausen zwischen einzelnen Szenen ausgetrieben hat, müssen dann doch wieder innehalten. „Das ist das Wunder am Theater“, sagt er.

Unergründliches Publikum

„Das Tier namens Publikum werde ich nie ergründen können“, zeigt sich der Intendant der Darß-Festspiele überzeugt. Zusammen mit den Mitspielern freut er sich nun auf die Premiere am Freitagabend, auf platt „so as gewöhnlich“. Immerhin starten die Darß-Festpiele nun in die 17. Saison, zum zehnten Mal findet die Spielzeit auf der Freilichtbühne in Born statt, nachdem der Festpielverein nach unendlichen Querelen mit einem Anlieger der einstigen Freilichtbühne in Wieck die Segel gestrichen hatte.

Routine ist bei Holger Schulze darum immer noch nicht eingekehrt. Nach der regelmäßig ausverkauften Premiere kommt bei dem Intendanten regelmäßig Panik auf. Denn erfahrungsgemäß sind die nachfolgenden Aufführungen selten gut gebucht. „Es dauert immer rund eine Woche, bis es sich herumgesprochen hat, dass die Spielzeit begonnen hat“, sagt Holger Schulze – trotz intensiver Werbung. Doch dann sind die Besucher auf einmal alle da, in diesem Jahr lässt sich das aufgrund weiter gestiegener Vorbuchungen sogar noch besser planen, und die Panik verkriecht sich.

Optimismus mit Wehmut

So optimistisch Holger Schulze nun auch auf die neue Spielzeit blickt, ein wenig Wehmut schwingt stets mit: Denn mit dem „Weißen Rössl – am Ostseestrand“ hat der Intendant nicht nur die für ihn beste, sondern auch vom Publikum als beste Inszenierung bezeichnete Stück auf die Bühne gebracht. Das war im Regensommer im Jahr 2011, „leider ist die tolle Inszenierung in jenem Jahr komplett abgesoffen.“ Und dann war das Stück auch noch die bis dahin teuerste Produktion der Darß-Festpiele.

Grundsätzlich sieht sich der Intendant auf einem guten Weg. Allein für den Einlass hat Holger Schulze noch große Lücken. Gesucht werden Interessenten, die während der Spielzeit regelmäßig zur Einlasskontrolle eingesetzt werden können. Der Zeitaufwand beträgt an regulären Veranstaltungsabenden gut eine Stunde. Der Einsatz wird honoriert. Interessenten melden sich bitte unter Telefon 038234-55812 oder per E-Mail an info@darss-festpiele.de. Unter der Internetadresse www.darss-festspiele.de sind sämtliche Veranstaltungen der diesjährigen Spielzeit sowie weitere Informationen zu Preisen und Sitzplatzkategorien zu recherchieren.

Timo Richter