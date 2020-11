Dringlichkeitssitzung: Born will Amtshaushalt widersprechen

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche tagen in der Region Ribnitz-Damgarten wieder einige kommunalpolitische Gremien. Die Sitzungswoche im Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 24. November, tagt der Sportausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens. Beginn der Sitzung ist um 16 Uhr im Stadion Am Bodden. Unter anderem werden dann die neuen Kriterien der Sportlerehrung der Stadt diskutiert.

Ebenfalls am Dienstag findet die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten statt. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Jugendherberge in Ribnitz. Themen sind unter anderem die Kurabgabe und die Fremdenverkehrsabgabe.

Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung findet am Dienstag um 17.30 Uhr im Begegnungszentrum in Ribnitz zusammen. Unter anderem wird dann der aktuelle Stand beim Bau des Bildungs-Campus vorgestellt. Außerdem soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, mit dem die Kleingartenanlage „Am Bodden“ in Langendamm zu einem Wochenendhausgebiet umgewandelt werden soll.

Am Mittwoch, 25. November, tagt der Ortsbeirat Klockenhagen. Ab 18.30 Uhr geht es dann im Tonnenbundhaus unter anderem um die aktuelle Situation der Klockenhäger Feuerwehr.

Am Donnerstag, 26. November, tagt der Finanzausschuss der Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskows. Beginn der Sitzung ist um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Ahrenshagen. Diskutierte wird dann die Anhebung der kommunalen Steuersätze, also der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer sowie der Haushaltsplan der Gemeinde für das kommende Jahr.

Ebenfalls am Donnerstag tagt der Finanzausschuss der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung. Beginn ist um 18.15 Uhr im Rathaussaal in Ribnitz. Eine Tagesordnung lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Stadt und Amt Barth

Die nächste Sitzung der Gemeindevertreter Trinwillershagens findet am 26. November um 19 Uhr im Pavillon in der Schlemminer Straße 6 statt. Unter anderem soll dann der Haushalt der Gemeinde für 2021 beschlossen werden.

Fischland-Darß-Zingst

Am Dienstag, 24. November, findet eine außerordentliche Dringlichkeitssitzung der Gemeindevertretung Borns statt. Beginn ist um 18 Uhr im Borner Hof. Hintergrund ist, dass die Gemeinde dem dem Beschluss des Amtshaushaltes des Amtes Darß-Fischland widersprechen will. Laut dem Haushalt müsste Born eine höhere Amtsumlage zahlen als bislang. Dabei geht es um Mehrkosten in Höhe von rund 30000 Euro. Um die Widerspruchsfrist einzuhalten, musste eine Sondersitzung angesetzt werden.

Am Donnerstag, 16. November, findet die nächste öffentliche Sitzung des Sozialausschusses der Gemeindevertretung Borns statt. Beginn ist um 19 Uhr im Borner Hof. Unter anderem stellen dann das Borner Dorfensemble, die Ortsgruppe Born des Deutschen Frauenrings, der Borner Spielkreis Rampenfieber sowie der Verein Damen Tonnenfest ihre aktuelle Situation vor.

Sowohl in der Stadt Marlow als auch im Amt Recknitz-Trebeltal finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Von Robert Niemeyer