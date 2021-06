Ribnitz-Damgarten/Altheide

Mit dem Bau eines Radweges nördlich der B 105 zwischen Gelbensande und Altheide soll eine weitere Lücke im Radwegenetz Mecklenburg-Vorpommerns geschlossen werden. Die bisherigen Planungen sehen am Ortseingang von Altheide eine Querung der Bundesstraße von der nördlichen auf die südliche Seite vor, wo ein bereits vorhandener Bürgersteig von den Radfahrern genutzt werden soll.

Sosehr die Einwohner des Ribnitz-Damgartener Ortsteils Altheide, die Mitglieder verschiedener Ausschüsse der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten und auch Martin Elshoff und Rainer Frerichmann vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) den Bau des Radweges begrüßen; die Pläne zur Querung der Bundesstraße am Ortseingang von Altheide werden von ihnen kritisiert.

Um der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern das Hinüberwechseln von der Nordseite der B 105 auf die Südseite zu ermöglichen, war zunächst eine Querungshilfe vorgesehen, also eine Insel in der Straßenmitte. Davon ist das Straßenbauamt Stralsund mittlerweile abgerückt. Wie in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Klockenhagen mitgeteilt wurde, soll die Querung nun mit Hilfe einer Ampel ermöglicht werden. Die Ortsbeiratsmitglieder fürchten allerdings, dass es damit noch mehr Stau geben werde. An der bereits innerorts vorhandenen Fußgängerampel ein paar Hundert Meter weiter sollen dann die Radfahrer wieder auf die nördliche Seite der B 105 wechseln, um so auf den Radweg nach Ribnitz oder auf den im Bau befindlichen Radweg nach Klockenhagen zu gelangen.

Verkehrsinfarkt in der Urlaubssaison

Die geplante Trassenführung stelle aus Sicht der Altheider keine optimale Lösung dar, machte Angelika Papenhagen in der Sitzung des Ortsbeirates Klockenhagen, dem sie als Mitglied angehört, und in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses deutlich. Auch sie ist der Meinung, dass eine weitere Ampel die Lage nicht verbessern werde. Schon jetzt erleide Altheide in der Urlaubssaison so manches mal den Verkehrsinfarkt. Denn alle Urlauber und Tagesausflügler, die aus Richtung Westen kommen und auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst wollen, müssen durch Altheide.

Bürgersteig ist zum Teil nur 1,50 Meter breit

Zudem sieht sie es auch als sehr problematisch an, den auf der Südseite der B 105 vorhandenen Bürgersteig für die Radfahrer nutzen zu wollen. Der sei an einigen Stellen nur 1,50 bis 1,80 Meter breit. Der Weg werde bereits von Schulkindern und älteren Einwohnern mit Rollator genutzt. Wenn dann auch noch Radfahrer im Zweirichtungsverkehr hinzukommen, wie soll das funktionieren, fragt Angelika Papenhagen. „Aus unserer Sicht sollte geprüft werden, ob der Radweg, der von Gelbensande nach Altheide auf der Nordseite der B 105 gebaut werden soll, nicht auch in der Ortslage Altheide an der Nordseite der B 105 gebaut werden kann.“

Das Problem ist: Dafür müssten Bäume eines bis dicht an die B 105 reichenden Waldes gefällt werden. „Es ist sicher schade um jeden Baum, an den die Säge angesetzt wird“, sagt Horst Schacht, Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Aber wenn es um die Sicherheit von Menschen gehe, dann sei das vertretbar. Das Fällen von Bäumen lehne jedoch das zuständige Forstamt Billenhagen kategorisch ab, wie eine Anfrage von ihr ergeben habe, ergänzt Angelika Papenhagen.

Entscheidung nicht ausschließlich auf Wunsch des Forstamtes

Die Entscheidung für die Querung der B 105 vor Altheide erfolge nicht ausschließlich auf Wunsch des Forstamtes Billenhagen, teilte das Landwirtschafts- und Umweltministerium MV auf OZ-Anfrage mit. Zwar habe sich das zuständige Forstamt für diese Wegeführung ausgesprochen, jedoch gebe es nach Aussage des Straßenbauamtes Stralsund mehrere Gründe dafür, den Vorschlag eines Fahrbahnseitenwechsels von der nördlichen auf die südliche Seite aufzugreifen, so Ministeriumssprecher Claus Tantzen.

Dazu gehören folgende, so Tantzen: „In Altheide gibt es auf der nördlichen Seite bisher keinen Fuß- oder Radweg, weswegen die Anbindung des Ortes an den künftigen Radweg über den bereits vorhandenen Gehweg im Ort auf der südlichen Seite der B 105 erfolgen sollte.“

Wald gehört zum FFH- Gebiet

Außerdem: Der Waldabschnitt zwischen der jetzt geplanten Querung und dem Ortsrand von Altheide gehört zum FFH-Gebiet „Wald bei Altheide mit Körkwitzer Bach“ und ist Waldlebensraumtyp 9110 „Hainsimsen-Buchenwald“. Tantzen: „Der Eingriff hätte EU-Recht betroffen.“ Die Verlegung des Radweges in der Ortslage Altheide auf die Südseite entspreche damit „dem Grundsatz der Vermeidung von Eingriffen in Lebensraumtypen.“

Alle Träger öffentlicher Belange seien über einen längeren Zeitraum beteiligt gewesen, machte der Ministeriumssprecher weiter deutlich. Es bestehe derzeit Baurecht für die südliche Variante in Altheide, da dort bereits ein Fußweg vorhanden sei, der auf der Nordseite der B 105 fehle. Außerdem sei der Wald im FFH-Gebiet in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde nicht beansprucht worden, da machbare Alternativen vorhanden seien.

Wie Tantzen weiter informierte, sei es derzeit nach Auskunft des Straßenbauamtes Stralsund nicht ausgeschlossen, für eine nördliche Variante ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Aus Sicht der Forstbehörde wäre nämlich bei einer Verrohrung des jetzigen Grabens mit anschließender Überbauung für einen Fuß-und Radweg und bei Schonung der Waldfläche im FFH-Gebiet auch eine nördliche Variante denkbar, so Claus Tantzen abschließend.

Von Edwin Sternkiker