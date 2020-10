Dierhagen

Es sind schon seltsame Sätze, die das Corona-Virus manchem Gastgeber einflüstert. „Hoffentlich ist der Andrang nicht so groß“, seufzte Margarethe Paa am Samstagmorgen. Doch immer mehr Stühle musste sie aufstellen, schließlich saßen die Gäste sogar draußen vor dem Dörphus, um den Gedichten und Geschichten zu lauschen, die Amateurpoeten aus Mecklenburg-Vorpommern mitgebracht hatten. Händedesinfektion, Anwesenheitsliste und viel Platz – unter Coronabedingungen fand am Samstagnachmittag der dritte Dichterwettstreit in Dierhagen statt.

„Wir kriegen das hin“, begrüßte Paa zehn Teilnehmer aus Rostock bis Ueckermünde, Prerow bis Parow, Körkwitz bis Ribnitz und Damgarten. Alte Bekannte, Lokalmatadore und Neulinge präsentierten selbstverfasste Beiträge, erstmals waren plattdeutsche Texte deutlich in der Überzahl.

Köstergeschichten und Gottvertrauen

Margarethe Paa, Organisatorin des Poetenwettbewerbs, mit Teilnehmerurkunde und Pokal. Quelle: Susanne Retzlaff

„N böten heiser“ eröffnete Jochim Busch aus Damgarten mit den „Köstergeschichten“ aus der Bernsteinstadt, wo der Küster oft auch Schulmeister war. Das Glück wohnt in Körkwitz, erklärte Andreas Dietzel. Besonders, wenn sich Sommergewitter über dem Bodden zusammenbrauen. Früher war das recht „gruselig“, beschrieb er Vorsorgemaßnahmen: Gottvertrauen, Stoßgebete, nicht singen, Silberbesteck sofort in den Kasten legen, Stalltüren öffnen und Tiere losbinden, Blechkiste mit Papieren zum vorbereiteten Handgepäck, falls es einschlägt und der Hof Feuer fängt.

Nach so viel „Äckschn“ beruhigte Hugo Gerdt die Gemüter mit einer leisen Geschichte, die er aus seiner Erinnerung niedergeschrieben hatte. Nach ebenso mühevollem wie freudlosem Arbeitsleben, indem er viel für andere tat, selbst aber nie ein bisschen Glück empfing, fragte ein alter Mann den Priester um Rat. Der riet zu einem Besuch im Zirkus, wo ein besonders toller Clown einfach jeden Menschen zum Lachen bringt. „Ja“, seufzte der alte Mann, „der Clown bin ich!“

Es wird eng hinter den Ohren

Doris Pagel, Gewinnerin des Poetenwettbewerbs in der Kategorie Platt. Quelle: Susanne Retzlaff

Mit launigen Versen holte Marga Gnoth das Publikum zurück in die Coronazeit. Zu Brille und Hörgerät gesellt sich nun der Schnutenpulli, es wird eng hinter den Ohren. Sonne, Freunde, Sicherheit, Möwen füttern, Ostseewellen, frischer Fisch – was für ihn Heimat bedeutet, kleidete Marko Köster in Verse. Der blinde Poet aus Rostock hatte eine CD besprochen, weil er nicht persönlich anreisen konnte. Doris Pagel übernahm die Rolle ihres Partners gleich mit und präsentierte den verbalen Schlagabtausch des Pärchens Piepenbrink nach durchzechter Nacht.

Hartmut Schneider, Gewinner des Poetenwettbewerbs in der Kategorie Hochdeutsch. Quelle: Susanne Retzlaff

Nachdenkliches und Tröstendes war Anna-Margarethe Zdrenka in Corona-Zeiten aufgefallen, es würde mehr gelesen, mehr Musik gemacht und mehr ehrenamtlich gearbeitet und manche Familien lernten sich durch den intensiveren Kontakt erst richtig kennen. Hochdeutsch feierte Gabriele Reinholz aus Körkwitz ihre Premiere beim Poetenwettbewerb. In zarten Reimen würdigte sie den Jahresreigen und die Lebensabschnitte. Ganz anders näherte sich Hartmut Schneider aus Ueckermünde den vier Jahreszeiten. Allein im Herbst, nachdenklich im Winter, Baum pflanzend im Frühling und mit Familie im Sommer. Ambivalente Gefühle für das Wasser beschrieb Mathias Scheller-Thonig aus Ribnitz, dessen schwarze Wellen einerseits vom Tod der Schiffe flüstern und andererseits Liebende umarmen.

Jeden Vortrag konnte das Publikum mit bis zu sechs Punkten bewerten. Alle Teilnehmer bekamen eine Urkunde und einen Preis gestiftet von örtlichen Kunsthandwerkern, die Gewinner einen Pokal.

Von Susanne Retzlaff