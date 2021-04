Drogen am Steuer: Polizei stoppt berauschte Pkw-Fahrerin in Barth

Barth

Gleich zweimal stoppten in den vergangenen Tagen Polizisten des Reviers Barth einen Audi A4. Beide Male stand die Person hinterm Steuer unter dem Einfluss von Drogen. Doch es war nicht immer die gleiche Person.

23-jährige Halterin am Sonntag ertappt

Lediglich eine allgemeine Verkehrskontrolle wollten die Beamten durchführen, als sie den Wagen am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr in der Barthestraße in Barth anhielten. Bei der jungen Frau hinterm Steuer, einer 23-Jährigen aus Barth, stellten die Polizisten dann Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf THC, also auf Cannabis. Sie hatte sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen und die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

26-Jähriger wenige Stunden später mit gleichem Wagen unterwegs – ebenfalls berauscht

Um so überraschter waren die Beamten, als ihnen der Wagen am Montagvormittag gegen 8.50 Uhr wieder begegnete – diesmal in Karnin. Wieder stoppten sie den Audi. Hinterm Steuer saß dieses Mal ein 26-Jähriger aus Barth. Auffällige Pupillen: Auch bei ihm vermuteten die Polizisten, dass er Drogen genommen haben könnte. Auch er stimmte einem entsprechenden Vortest zu. Das Ergebnis: positiv. Wie die 23-jährige Halterin des Audi A4 hatte auch er sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen.

So lange ist THC im Blut nachweisbar

Als Faustregel gilt: Wer gekifft hat, sollte zumindest wenigstens 24 Stunden kein Auto fahren, um niemanden zu gefährden. Wie lange THC im Blut nachgewiesen werden kann, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Bei regelmäßigem Konsum kann dies bis zu mehrere Monate nach dem letzten gerauchten Joint festgestellt werden.

Von Anja Krüger