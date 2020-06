Düstere Aussichten: Wird die Wasserburg Divitz zusammenbrechen?

Divitz

Die Prognosen für die Wasserburg Divitz sehen düster aus, denn dem Gebäude droht der Einsturz. Schon jetzt dürfe niemand mehr die Wasserburg betreten. „Das Haus ist gesperrt, weil es einsturzgefährdet ist. Wir haben ein Schreiben von einem Bausachverständigen vorliegen. Die Lage ist sehr ernst“, erklärt Dr. Gerd Albrecht, Mitglied des Fördervereins Kulturgüter Wasserburg Divitz. „Wir hatten schon zwei extrem trockene Sommer. Wenn wir noch einen dritten bekommen, haben wir ein Problem. Das Gebäude steht auf Eichenpfählen und die brauchen die Feuchtigkeit.“

Bei Trockenheit werde dem Holz Wasser entzogen. Wenn dann Luft an die Eichenpfähle komme, beginne der Zersetzungsprozess. „Dann bricht die Wasserburg zusammen“, sagt Albrecht. Bereits seit Langem gebe es Risse in den Mauern und es werden immer mehr. Erlaubt sind deshalb nur noch Veranstaltungen im Park der Wasserburg.

Anzeige

25 Millionen Euro Fördermittel

Dabei standen die Zeichen für die Rettung des denkmalgeschützten Herrenhauses gut. Land und Bund hatten bereits 25 Millionen Euro Fördermittel in Aussicht gestellt. 2016 wurde die Wasserburg Divitz von der europäischen Denkmalinitiative „Europa Nostra“ auf die Liste der 14 europaweit gefährdetsten Denkmäler gesetzt. Doch bislang seien das alles nur Lippenbekenntnisse.

Weitere OZ+ Artikel

„Es müssen Taten folgen“, sagt Dr. Gerd Albrecht, dem das Projekt sehr am Herzen liegt. „Ich hatte schon viele schlaflose Nächte. Der Zustand dieses Gebäudes ist beschämend.“ Und während ein trockener Sommer dem Fundament schadet, sorgt zuviel Feuchtigkeit im Herbst oder Winter an andere Stelle für Schwierigkeiten. Der Schwamm breitet sich immer weiter aus.

Landesförderinstitut bearbeitet Soforthilfen

Die Wasserburg Divitz verfällt immer weiter. Quelle: Robert Niemeyer

Das größte Problem: Obwohl schon seit einem Jahr die Anträge beim Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern vorliegen, gibt es noch keine positiven Bescheide. Derzeit sorge die Corona-Krise für weitere Verzögerungen. Denn die Mitarbeiter sind seit Wochen mit den Anträgen für Soforthilfen ausgelastet. 337 Millionen Euro Soforthilfen an 34 884 Firmen habe das Landesförderinstitut seit März ausgezahlt. 42 400 Anträge sind eingegangen. Dass die Auszahlung der Soforthilfen Priorität habe, sei verständlich, aber für die Zukunft der Wasserburg Divitz sei es eine Katastrophe. „Uns rennt die Zeit davon“, sagt Dr. Gerd Albrecht.

Und es gibt weitere schlechte Nachrichten aufgrund der Corona-Pandemie. So musste eine für Juni geplante Fachtagung zur Wasserburg Divitz im Rahmen der Barther Bibliotheksgespräche abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben werden. Zur Tagung, die am 5. und 6. Juni stattfinden sollte, waren namhafte Referenten eingeladen worden. So sollten unter anderem die Professoren Kilian Heck und Stefan Pulkenat sowie Landeskonservatorin Ramona Dornbusch verschiedene Perspektiven zur Erhaltung und Restaurierung der Wasserburg vorstellen. Allein um das Thema wieder mehr in die Öffentlichkeit zu rücken, wäre diese Tagung wichtig gewesen. Doch daraus wird nun nichts. Für die Rettung der Wasserburg Divitz sei das ein weiterer Rückschlag.

Langes Ringen um Übernahme der Trägerschaft

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 setzt sich der der Förderverein Kulturgüter Wasserburg Divitz für den Erhalt des verfallenen Herrenhauses und des Parks ein. Seit 2015 ist der Verein auch Eigentümer der Wasserburg. Bereits im Juli vergangenen Jahres hatten die Gemeindevertreter mehrheitlich beschlossen, dass die Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Trägerschaft für das Vorhaben „Erneuerung der Wasserburg Divitz und des Parks für eine touristische Nutzung“ übernimmt.

Für die Gemeindevertreter war es keine leichte Entscheidung. Denn für eine kleine Gemeinde ist so ein Mammutprojekt trotz der zugesagten Unterstützung des Amtes Barth eine große Verantwortung. Doch nachdem der Landkreis Vorpommern-Rügen sich geweigert hatte, die Trägerschaft zu übernehmen, gab es keine andere Möglichkeit. Denn auch der Förderverein durfte diese Funktion nicht übernehmen, da das Wirtschaftsministerium festgelegt hatte, dass nur ein öffentlicher Träger in Betracht kommt.

Notsicherung für zwei Millionen Euro

Allein eine Notsicherung der Wasserburg wird auf mindestens zwei Millionen Euro geschätzt. Und je mehr Zeit vergeht, desto teurer wird es. Die Kosten für eine Sanierung für eine touristische Nutzung, etwa als Museum, wurden bislang auf mindestens 20 Millionen Euro geschätzt.

Bei all den düsteren Aussichten gibt es aber zumindest einen Lichtblick. Bei der Mittsommer-Remise am 21. Juni können Besucher zumindest den Park der Wasserburg Divitz besichtigen. Führungen finden an diesem Tag um 13.30 und um 15 Uhr statt.

Lesen Sie auch:

Von Anika Wenning