Durcheinander von Aufgaben gefährdet Sammlung des Salzmuseums Bad Sülze

„Das ist ein echtes Durcheinander“, so beschrieb Kulturausschussvorsitzender Uwe Bobsin (Tosamen för Sült) im Vorfeld der Sitzung am Dienstag die Verteilung der Aufgaben rund um das Salzmuseum. Dabei ist die Situation auf den ersten Blick klar geregelt: Der Stadt Bad Sülze gehören das Museum und die Sammlung. Der Kultur- und Heimatverein betreibt unter das Museum. Doch Bobsin und seine Fraktion hatte den Eindruck, die Aufgaben von Stadt und Verein seien nicht sauber ausformuliert.

„Wir wollen künftig schärfer trennen, wofür Geld ausgegeben wird – etwa für Investitionen, Baumaßnahmen oder den Betrieb“, so Bobsin. Anstoß dieser Debatte sie die Mahnung des Vereins gewesen, dass die Sammlung künftig besser gelagert werden müsse. Archivalien könnten sonst Schaden nehmen. „Da liegt einiges im Argen. Die Stadt ist in Verantwortung und hat Pflichten. Das kann man nicht alles dem Verein überlassen“, mahnt der Ausschussvorsitzende.

Vorsitzender hat Scherbenhaufen übernommen

Auch Christian Pauli, Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins, sieht das so: „Bei wem liegen welche Aufgabe? Das müssen wir klären.“ Seit 25 Jahren führe der Heimatverein das Museum zur Zufriedenheit der Stadt. Diese überweist dafür 50 Prozent der eingenommenen Kurtaxe an den Verein. Der Verein bestreitet daraus die laufenden Ausgaben – etwa Personalkosten.

Allerdings verschlechterte sich der Zustand der Sammlung und Gebäuden in diesem Zeitraum dramatisch. Pauli spricht sogar von einem Scherbenhaufen, den er bei Amtsantritt 2016 übernahm. Eine Scheune und das alte Gradierwerk mussten sogar abgerissen werden. „Auch das Archiv ist großer Mist. Da muss was passieren.“ Er habe jüngst einen Förderantrag gestellt, um den Brandschutz zu gewährleisten.

Klare Verhältnisse statt Lob

Pauli gibt ein Beispiel für die alltäglichen Sorgen des Vereins: „Jetzt müssen die Feuerlöscher überprüft werden. Das kostet 450 Euro. Wir müssen also 100 Besucher gehabt haben, damit wir uns das leisten können.“ Dabei konnte das Museum wegen der coronabedingten Einschränkungen erst am Montag wieder öffnen.

Der Verein betreibe das Museum zu 60-70 Prozent aus eigenen Mitteln, darunter viele Spenden, sagt Pauli. Das sei außergewöhnlich, üblich seinen 25-30 Prozent. Aktuell zahle der Verein sogar die Versicherung für Kulturgüter und die Kosten für das Haus. Das Gradierwerk habe er gerade neu aufgebaut. „Dafür wollen wir kein Lob aber klare Verhältnisse.“

Handlungsbedarf für Erhalt der Sammlung

Am Dienstag beriet der Kulturausschuss über das Thema. Dazu seien zwei Expertinnen eingeladen worden, die ihre Einschätzung zur Situation abgaben, erklärt Uwe Bobsin. Dabei sei den Ausschussmitgliedern auch ein Grundverständnis für die Kernaufgaben von Museumsarbeit vermittelt worden.

Eine Mitarbeiterin des Museumsverbandes habe über den historischen Wert und Zustand der Objekte informiert. Hier gebe es dringenden Handlungsbedarf. Sie habe herausgestellt, dass die Stadt in Verantwortung sei, den Wert der Sammlung zu erhalten.

Vereinbarung soll Verantwortung festhalten

Eine unabhängige Beraterin für Museen habe die Verträge zwischen Stadt und Verein gesichtet und diese als gute Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit eingeordnet. Allerdings habe die Expertin, den Hinweis gegeben, das Ziele und Leistungen künftig noch klarer verabredet werden müssen.

Dies wolle Bobsin im nächsten Schritt vorantreiben: „Mein Ziel ist es schriftlich zu festzuhalten, wie die Sammlung erhalten werden soll, was das kostet und wer diese Arbeiten verantwortet.“ Die Stadt könne sich da nicht rausnehmen, der Verein sei schon jetzt an der Grenze des Leistbaren. Wie konkret so eine Vereinbarung lauten kann, wollen die Ausschussmitglieder voraussichtlich am 25. Mai besprechen.

Von Juliane Schultz