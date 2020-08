Ribnitz-Damgarten

Sie wirken wie ein Spielgerät und sind doch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Mittlerweile sind in der Öffentlichkeit immer öfter sogenannte E-Scooter oder E-Roller zu sehen, Zweiräder, die aussehen wie Tretroller, aber einen Elektroantrieb haben. Beim Fahren mit den E-Rollern ist aber einiges zu beachten, sonst drohen ernsthafte Konsequenzen.

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

So musste die Polizei in dieser Woche mehrere Strafanzeigen gegen E-Scooter-Fahrer stellen. Der Grund: Die Fahrzeuge waren nicht versichert. Am Dienstag war im Körkwitzer Weg ein 15-jähriger Junge mit einem E-Scooter unterwegs. Die Polizei stoppte ihn. Gegen den Jungen und seinen Vater (59) wurde Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Am Montag erwischte es Urlauber aus Brandenburg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte die Polizei in Ribnitz in der Straße Am See einen zehnjährigen Jungen und seinen 40-jährigen Vater. Beide waren mit einem E-Roller unterwegs. Auch hier fehlte der Nachweis der Versicherung. Es folgten eine Strafanzeige gegen den Vater sowie eine sogenannte Anzeige gegen Kind, die zwar aufgenommen wird, aber wegen fehlender Strafmündigkeit des Jungen nicht weiter verfolgt wird.

„Wir sind nicht auf der Jagd nach E-Scooter-Fahrern. Aber wenn wir im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle jemanden erwischen, dann müssen wir die Anzeige stellen“, sagt Marco Stoll, Leiter des Polizeireviers in Ribnitz-Damgarten. Möglicherweise wissen die Fahrer nicht, dass eine Versicherungspflicht für E-Scooter besteht. Der 15-jährige Junge gab beispielsweise gegenüber der Polizei an, den E-Scooter von seinem Vater als Geschenk bekommen zu haben.

Betriebserlaubnis und Straßenzulassung

Eine explizite Zulassung von E-Scootern bei der Zulassungsstelle – wie bei Pkw – ist in vielen Fällen nicht notwendig, weil mittlerweile viele Hersteller von E-Rollern eine sogenannte Allgemeine Betriebserlaubnis haben, mit der sie ihre Modelle in Reihe produzieren können. E-Scooter mit einer solchen Betriebserlaubnis dürfen ohne amtliche Zulassung gefahren werden. Manche Anbieter im Internet bewerben ihre Modelle mit dem Zusatz „mit Straßenzulassung“, was sich jedoch lediglich auf die Betriebserlaubnis bezieht.

Das bedeutet jedoch nicht, dass das Gerät versichert ist. Deshalb muss für einen E-Scooter eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Dann gibt es ein entsprechendes Versicherungskennzeichen bzw. einen Aufkleber.

E-Roller dürfen erst ab einem Alter von 14 Jahren gefahren werden. Laut ADAC sind E-Scooter nur auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt. Nur wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden. Auf dem Gehweg, in der Fußgängerzone und in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung ist das Fahren mit einem E-Roller verboten – außer das Befahren wird durch das Zusatzzeichen „E-Scooter frei“ erlaubt. Das Zusatzschild „Radfahrer frei“ gilt nicht für die Fahrer von Elektrorollern.

Von Robert Niemeyer