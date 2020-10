Es war ein gefährliches Erbe des Kalten Krieges, das in den Buchten an der Barentssee und auf der Insel Nowaja Semlja vor sich hin rostete: gewaltige U-Boote, die einst nicht nur Nuklearwaffen trugen, sondern auch von Atomreaktoren angetrieben worden waren. Lubminer Experten schufen Abhilfe in einem Projekt, für das Milliarden flossen. Einer, der damals dabei war, erzählt jetzt darüber.