EX-Bürgermeister stellt klar: Darum konnte die Gemeinde Löbnitz die Miete im Storchenhaus nicht erhöhen

Löbnitz

Das Storchenhaus war viele Jahre das „Sorgenkind“ der Gemeinde Löbnitz. Trotz der guten Lage direkt an der Kreuzung der B 105 stand das einstige Jagdhaus der Gutsherren lange Zeit leer, bis nach einem Umbau der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst einzog. Jetzt wurde dem Verband gekündigt (die OZ berichtete).

Die Begründung des Bürgermeisters, Manfred Zemke: Die Gemeinde hatte die Miete in all den Jahren nie erhöht und eine Kündigung sei einfacher als eine Mieterhöhung bei laufendem Vertrag. Die Entscheidung hatte die Gemeindevertretung in ihrer letzten Sitzung beschlossen. „Es kann nicht sein, dass wir einen Gewerberaum günstiger vermieten als eine Wohnung in Löbnitz“, hatte Manfred Zemke gegenüber der OZ erklärt.

Anzeige

Ex-Bürgermeister: „Es fehlen wichtige Details“

Lothar Seib war 17 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Löbnitz. Quelle: Anika Wenning

Weitere OZ+ Artikel

Jetzt äußert sich auch der frühere Bürgermeister, Lothar Seib, zu Wort. „Die Fakten stimmen, aber es fehlen einige, wichtige Details.“ Denn dass der Tourismusverband seit vielen Jahren keine Mieterhöhung gezahlt habe, sei zwar richtig, allerdings sei das nicht ein Versäumnis der Gemeinde gewesen.

„Ich habe nicht die Erhöhung schleifen lassen, sondern wir konnten die Miete nicht erhöhen. Wir haben dieses Gebäude saniert und haben dafür Fördermittel bekommen. Dadurch haben wir eine Vorgabe von Mietpreisen erhalten, die wir nehmen können und die konnten wir auch nicht erhöhen. Bis 2016 oder 2017 hatten wir die Preisbindung der Miete“, erklärt Lothar Seib, der 17 Jahre Bürgermeister der Gemeinde war.

Lieber wenig Miete als keine

Nach Ablauf dieser Frist wäre eine Mieterhöhung zwar möglich gewesen, allerdings habe sich der Tourismusverband zum damaligen Zeitpunkt nach einer neuen Immobilie umgesehen und der Druck sei gestiegen. „Was hätten Sie getan, wenn Sie zwischen der Miete, die gezahlt wurde und zwischen gar nichts entscheiden müssten? Wir haben das in der Gemeindevertretung besprochen. Das war nie eine alleinige Entscheidung des Bürgermeisters, sondern eine Entscheidung der Gemeindevertretung, zu der auch schon Manfred Zemke gehörte.“

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Gerüchte, dass der Tourismusverband nach einem neuen Domizil sucht, im Gespräch war unter anderem Ribnitz-Damgarten. Für die Gemeinde Löbnitz wäre das ein herber Schlag gewesen, da der Verband viele Jahre der einzige Mieter in dem markanten Gebäude war und die Gemeinde in den Umbau rund 30 000 Euro gesteckt hatte. In so einer Situation die Miete zu erhöhen, wäre riskant gewesen, sagt Lothar Seib.

Der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst reagierte gelassen auf die Kündigung, zumal die Kündigungsfrist erst im Frühjahr kommenden Jahres ausläuft. Noch halte man sich alle Optionen offen.

Hanse Gas ist neuer Mieter

Und selbst wenn der Tourismusverband sich ein neues Domizil sucht und sich gegen einen neuen Mietvertrag mit der Gemeinde entscheidet, wäre das laut Manfred Zemke auch kein Problem. Denn mittlerweile sieht die Zukunft des Storchenhauses rosiger aus. Mit der Hanse Gas GmbH hat die Gemeinde einen neuen Mieter gewonnen. Und das Unternehmen habe auch bereits Interesse bekundet, weitere Räume in dem Gebäude anzumieten.

Dass Hanse Gas als neuer Mieter gewonnen werden konnte, habe Lothar Seib nach eigenen Angaben schon zu seiner Amtszeit in die Wege geleitet. „Ich habe mitbekommen, dass sie neue Räumlichkeiten suchen, und ich habe ihnen ein Angebot gemacht.“

Von Anika Wenning