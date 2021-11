Barth

Am 6. Juni 1927 kann die katholische Kirche in Barth eingeweiht werden. Dabei hat sich in erster Linie der amtierende Pfarrer Albert Willimsky um dieses Bauwerk verdient gemacht. Emsig wirbt er Spenden ein, reist sehr viel. Über seine Zeit in Barth schreibt er rückblickend: „Ich sorgte für Pfarrhaus und Kirche und war dabei wegen der Armut der kleinen Gemeinde ganz auf mich selbst angewiesen. Unermüdlich hielt ich im ganzen Reich Sammelpredigten … Des Sonntags ging ich oft achtmal auf die Kanzel. Am Sonnabend machte ich weite Fahrt, am Sonntag hielt ich die Predigten, und am Montag fuhr ich wieder heim. Das war eine sehr, sehr große Anstrengung.“ Aber die Anstrengungen lohnten sich.

Noch 1926 wird Willimsky ins brandenburgische Friesack versetzt. Als weitere Stationen folgen die Gemeinden in Gransee und schließlich in Podejuch bei Stettin. Er bleibt weiter sehr engagiert und ist einer der ersten katholischen Pfarrer, der die Gläubigen mit einem Auto, ein kleiner Fiat, aufsucht.

Verurteilt zu einer Geldstrafe

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten gerät Albert Willimsky wiederholt in das Visier von Polizei und Behörden. Ihm wird in den nächsten Jahren zum Verhängnis, dass er seinen Glauben nicht einem gewünschten Opportunismus gegenüber der NS-Politik unterordnet. Im Gegenteil äußert er sich auch öffentlich kritisch zu gesellschaftlichen Verwerfungen. In einem Schreiben an einen Untersuchungsrichter erklärt Willimsky 1938, dass er „nur rein religiös denken und reden (könne)“, etwaigen Konsequenzen tapfer entgegensehend.

Im November 1935 wird der Pfarrer zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er entgegen ministerieller Anordnung, die von ihm „verwaltete Kirche [am 9. November] nicht mit der Hakenkreuzfahne beflaggen ließ (…)“. Besonders verwehrt er sich gegen den von den Nationalsozialisten gebetsmühlenartig vorgetragenen Vorwurf, dass die katholischen Geistlichen per se „Sittlichkeitsverbrecher“ seien. Er leugnet einzelne Übergriffe nicht, setzt sich aber gegen ein Pauschalurteil „gegen unsere Heilige Kirche“ zur Wehr. So führt er auf Grundlage einer Statistik des Reichsjugendführers an, dass im Jahr 1937 4010 „Verbrechen Erziehungsberechtigter an Jugendlichen“ registriert wurden. In 20 dieser Fälle waren die Täter Geistliche.

Inhaftiert wegen „gehässiger Bemerkungen über den Führer“

Weil Willimsky mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält, ist er ein leichtes Opfer für Denunzianten. Im August 1939 wird er nach einer privaten Anzeige zu sechs Monaten Haft verurteilt. Da sitzt er jedoch schon sieben Monate in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: „… böswillige, gehässige Bemerkungen über den Führer, den Reichs-Propagandaminister, über die Politik der Reichsregierung und über die SS“.

Nur wenige Monate in Freiheit wird er nach einem Kaufhausbesuch in Stettin erneut denunziert und angezeigt.

Anfang Januar 1940 kommt er in Schutzhaft. Die Einlieferung in das KZ Sachsenhausen wird angeordnet. Willimsky wird zur Last gelegt, dass „er ungeachtet früherer Bestrafung wegen Vergehens gegen das Heimtückegesetz durch verhetzende und gehässige Ausführungen den Zusammenhalt und den Abwehrwillen des deutschen Volkes zu untergraben unternimmt“. Der Kriegszustand rückt seine Äußerungen in ein defätistisches Licht. Offiziell ist eine Überprüfung nach sechs Monaten vorgesehen.

Wiederholt wird jedoch seitens der Gestapo beim Reichssicherheitshauptamt (RSHA) nachgefragt, welche „besonderen Maßnahmen zu ergreifen (seien)“. Ein Gestapomitarbeiter kommt jedoch schon im Oktober 1939 zu folgendem Schluss: „[Bei Willimsky] erscheint eine exemplarische Bestrafung unbedingt am Platze zu sein, zumal er als unbelehrbar und unverbesserlich anzusehen ist. Um seiner staats- und volkszersetzenden Tätigkeit ein für alle Mal ein Ende zu machen, erscheint es daher erforderlich, daß [er] in ein Konzentrationslager überführt wird.“

Handschriftlich ist die Bewertung um das Wort „Sonderbehandlung“ ergänzt, das Chiffre für Ermordung. Ist mit dieser entlarvenden Randnotiz das Schicksal Willimskys besiegelt? Am 31. Januar 1940 trifft der Verurteilte mit einem Sammeltransport in Sachsenhausen ein. Zuvor hat ein Amtsarzt seinen Gesundheitszustand als „arbeitsfähig und gesund“ beschrieben. Drei Wochen später ist Albert Willimsky tot. Todesursache: Lungenentzündung. Alle Bemühungen des Berliner Bischofs, „die Leiche für ein christliches Begräbnis freizubekommen, waren erfolglos“. Pfarrer Albert Willimsky wird im Krematorium in Fürstenberg verbrannt.

Von Jan Berg