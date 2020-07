Born

In Born kann künftig die Ehrenbürgerwürde für besonders verdienstvolle Einwohner der Darßgemeinde verliehen werden. Die Gemeindevertreter beschlossen jüngst eine entsprechende Satzung. Die beinhaltet außerdem, dass jährlich ein Ehrenamtspreis vergeben werden soll.

Das Ehrenamt zu würdigen, da waren sich die Gemeindevertreter einig, sei eine gute Sache. Doch Born wäre nicht Born, wenn es nicht auch in dieser Angelegenheit Diskussionen gegeben hätte.

Zerstrittenheit der Gemeinde

Denn unumstritten ist in der Gemeinde Born ja fast gar nichts. Noch nicht einmal die Würdigung besonderen bürgerlichen Engagements. Und diese Uneinigkeit wurde schließlich auch als Argument gegen die Verleihung einer Ehrenbürgerwürde angeführt. „Born ist ein zutiefst zerstrittener Ort. Einzelne als Ehrenbürger auszuzeichnen, könnte Diskussionen geben“, meinte Gemeindevertreter Albrecht Kiefer (Borner Alternative). Sein Vorschlag, die Verleihung der Ehrenbürgerwürde aus der Beschlussvorlage zu streichen, wurde jedoch bei drei Gegenstimmen abgelehnt.

Kiefers Fraktionskollegin Antje Hückstädt ging noch einen Schritt weiter. Auch die Verleihung eines Ehrenamtspreises der Gemeinde Born würde Einzelne hervorheben. „Wenn eine Person im Vordergrund steht, fühlen sich andere zurückgestellt“, so Hückstädt. Ihr Vorschlag: Eine jährliche Veranstaltung für alle Ehrenamtler der Gemeinde. „Das bringt Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl.“

Hohe Prämissen

Bei der Mehrheit der Gemeindevertreter zogen diese Argumente ebenfalls nicht. „Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft ist an hohe Prämissen gebunden“, sagte Mathias Löttge (Fraktion CDU+). Die Auszeichnung mit dieser Ehre werde demnach nur sehr selten vorgenommen. Löttge verwies auf die Hansestadt Rostock. In der Hansestadt sind in den vergangenen knapp 200 Jahren 21 Ehrenbürger ernannt worden, dabei seit 1990 erst fünf. Ehrenbürger Rostocks sind unter anderem der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck und der kürzlich verstorbene ehemalige Landesrabbiner Mecklenburg-Vorpommerns William Wolff.

Löttge und sein Fraktionskollege Niklas Ziemann, beide hatten den Beschlussvorschlag für die entsprechende Satzung eingereicht, verteidigten auch den Ehrenamtspreis. „Das eine schließt das andere nicht aus“, so Mathias Löttge. Das heißt, der Ehrenamtspreis solle während einer festlichen Veranstaltung vergeben werden, zu der die Ehrenamtler des Boddendorfes eingeladen werden. „Es gibt Bürger in Born, die sich ganz besonders ehrenamtlich engagieren“, so Löttge. Dabei verwies er zudem auf den Ehrenamtspreis des Landkreises Vorpommern-Rügen. Auch hier werden Einzelne geehrt. Im Rahmen des Neujahrsempfangs werden zudem weitere Ehrenamtler eingeladen.

So wird man Ehrenbürger von Born

Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts in Born ist laut der nun beschlossenen Satzung die höchste Ehre, die die Gemeinde verleiht. Dabei muss die oder der Geehrte nicht Bürger der Gemeinde Born sein. Maßgebend ist, dass die Person in „besonderem Maße auf künstlerischem, wissenschaftlichen, politischen, kulturellen, sportlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Gebiet hohe Verdienste erworben und dadurch das Ansehen der Gemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger gehoben“ hat.

Vorschläge für die Verleihung des Ehrenbürgerrechts können beim Bürgermeister eingereicht werden. Der Jugend- und Sozialausschuss berät dann in nichtöffentlicher Sitzung über den Vorschlag und gibt eine Beschlussempfehlung an die Gemeindevertretung. Diese berät und beschließt schließlich ebenfalls in nichtöffentlicher Sitzung darüber. Eine einfache Mehrheit reicht dann nicht. Mindestens zwei Drittel der Gemeindevertreter müssen dem Vorschlag zustimmen. Die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde ist ebenfalls möglich. Hier wird das gleiche Verfahren durchlaufen.

In einer Gemeindevertretersitzung oder einer angemessenen Veranstaltung werden der Ehrenbürgerbrief und die Ehrenbürgernadel, die ausschließlich der Geehrte tragen darf, verliehen. Ehrenbürger werden unter anderem zu Festveranstaltungen der Gemeinde eingeladen und erhalten hier Ehrenplätze.

Der Ehrenamtspreis wird einmal pro Jahr an eine Person verliehen, die sich „in einem das übliche Maß weit übersteigenden Verhältnis, mit außergewöhnlicher Einsatzbereitschaft und uneigennützigem Wirken ehrenamtlich engagiert hat“. Das Prozedere ähnelt der Verleihung der Ehrenbürgerwürde. In der Gemeindevertretung reicht hier jedoch die einfache Mehrheit. Bei der Aberkennung ist jedoch eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

Der ausgezeichnete Ehrenamtler erhält schließlich eine Ehrenurkunde sowie einen Ehrenteller und wird in das Ehrenbuch der Gemeinde eingetragen.

Von Robert Niemeyer