Ehrung für Wahl-Prerower Gerhard Vontra: Lebensreise mit dem Zeichenstift

Prerow/Altenburg

„Das kenne ich noch gar nicht“, sagt Pascal Vontra. „Das Bild ist mir gleich ins Auge gefallen wegen der Sonne“, ergänzt der 22-Jährige und stellt sich mit seiner Freundin Maria gern vor die Malerei seines Großvaters. „Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Opa. Während der Sommerferien habe ich ihm manchmal beim Malen zugeschaut.“

Mit der Sonderausstellung „Meine Droge ist der Zeichenstift“ im Darß-Museum Prerow wird der Künstler Gerhard Vontra (1920-2010) zu seinem 100. Geburtstag geehrt. Museumsleiterin Antje Hückstädt und Auktionator Christopher Walther trafen für das Kaminzimmer eine kleine Auswahl: 50 Zeichnungen, Studienblätter und Malerei. „Insgesamt gibt es mehr als 17 000 Blätter“, sagt Christopher Walther, der das Werk sichtet und ordnet.

Vielseitiger Bilderreigen

Der Bilderreigen beginnt mit einer Lebenstafel, die den Künstler im Selbstporträt beim Malen zeigt und „Selbstbiografisches“ in Kurzform enthält. Unter einer Zeichnung steht: „Vontra wünscht HUMOR und GELASSENHEIT“. Wie passt das in die heutige Zeit! Es folgen frühe Bleistiftzeichnungen von 1946: eine trauernde Mutter mit ihrem Kind, eine Tanzstudie und eine unterschiedlich gruppierte Marschkolonne, Männer in langen Mänteln ohne Gepäck, die im Schein der untergehenden Sonne schnurstracks in eine Richtung schreiten. Das Ziel bleibt für den Betrachter unerkannt.

"Der Löwe im Käfig", Gerhard Vontra, Bleistift, 1957. Quelle: Elke Erdmann

Die Schau zeigt farbenfroh das Badeleben am Meer, Sommer-Freuden und „Szenenwechsel“ am Strandkorb. Er im Bademantel, sie mit einem blumigen Tuch um die Schultern. Gerhard Vontra bemusterte die Kleider mit Punkten, Streifen, Strichen und Blumen. Ein besonders interessantes Blatt zeigt eine fünfköpfige Gruppe vor einem Löwenkäfig. Mit flottem Strich zeichnete er Tanzende, Musizierende, Liebende, Schauende oder die schicke Kellnerin bei der Aufnahme einer Bestellung. Diese alltägliche Szene gelangte auf das werbende Plakat.

Vontras Spuren auf dem Darß

Zarte Aquarelle vom Westrand aus den 1970er und 1980er Jahren mit der warmen gelben Sonne lassen auf schöne Sommertage schließen. Gerhard Vontra hat viele Spuren hinterlassen. Am Hauptübergang zur Seebrücke befindet sich am Fischrestaurant „Binnen & Buten“ ein Schaukasten, in dem ständig Zeichnungen zu sehen sind. Zudem spricht eine Wandmalerei vom Humor des Künstlers. Auf einer Bank sitzen zwei auf den Krückstock gestützte Seemänner, an denen zwei langbeinige junge Frauen mit Badesachen vorübergehen: Dazu der Text: „Uns bleibt nur noch Binnen & Buten“.

Wandmalerei „Binnen & Buten“, Gerhard Vontra. Quelle: Elke Erdmann

Auf dem Darß kannte man Gerhard Vontra von den großen Festen. Da stand oder saß er an einem unauffälligen Platz, zeichnete das Tonnenabschlagen zu Pferde, porträtierte mit wachen Augen Kinder und Erwachsene. Vor ihm saßen Bertolt Brecht, Helene Weigel, Thomas Mann, Günter Grass und Marcel Marceau. Gerhard Vontra arbeitete als Pressezeichner für 25 Zeitungen und Magazine. Mit dem Zeichenstift reiste er auch um die Welt. Auf seinen Reisen mit Handelsschiffen überquerte er die Ozeane, gelangte nach Mexiko, Kuba, Sri Lanka, Bangladesch, Thailand, Japan, Marokko und Tansania.

Die erste Seereise auf der „ Quedlinburg“ führte ihn nach Indien. Dabei entstand das Buch „Sehreise nach Indien“, erschienen im Eulenspiegelverlag. Sie beginnt mit einer Fischersfrau in Prerow, die am Strand bei ihrem Boot auf einer Fischkiste sitzt und gern mal nach Berlin wollte. An Bord zeichnete er den Schiffsbäcker beim Brotbacken.

Sonderausstellung in Altenburg

Gerhard Vontra wurde am 12. August 1920 in einer Bäckerei im thüringischen Altenburg geboren. Der Vater war Bäckermeister. „Wir Kinder standen um 6 Uhr auf. Jeder hatte seine Brötchen-Tour zum Austragen.“

"Im Wind am Weststrand", Gerhard Vontra, Aquarell, 1978. Quelle: Elke Erdmann

Auch die Stadt Altenburg widmet dem Künstler gegenwärtig bis zum 25. Oktober im Residenzschloss eine Sonderausstellung mit dem Titel: „ Gerhard Vontra. Bin ich.“ „Es sind um die 100 Arbeiten, die wir in sieben kleinen Räumen zeigen“, sagt Kunsthistorikerin und Kuratorin Anne Oswald. „Wir wollen einen Überblick über sein Leben und Schaffen zeigen – von der Geburtsurkunde über die Staffelei bis zur Brille.“

Den Bogen zur Schau im Residenzschloss spannt eine Zeichnung im Darß-Museum. „Ich auf der Leine/ meine Jacke“.

Gerhard Vontra am 8. Juli 2009 in seinem Atelier in Prerow. Quelle: Elke Erdmann

Gerhard Vontra studierte an den Kunstakademien in Leipzig und München. Einer seiner Lehrmeister war der Norweger Olaf Gulbransson, Maler Grafiker und Karikaturist. Gerhard Vontra lief „von Anfang an mit unlinierten Kontenbüchern den Menschen hinterher. Ein Straßenzeichner überall.“ Seine Lebensachse führt von Altenburg, wo er seine Ehefrau Stefanie kennenlernte, über Berlin nach Prerow. Dort ließ er sich 1950 ein kleines Rohrdachhaus im Stückweg bauen. „Das schöne große Grundstück gehört zu meiner Freiheit“, sagte Gerhard Vontra zu Lebzeiten. „So sah es damals in Prerow überall aus.“ Dort wohnt und unterstützt seit vier Jahren Enkel Pascal Vontra, Verkäufer im Einzelhandel, seine Großmutter.

Von Elke Erdmann