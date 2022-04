Eichenthal: Museumsbunker als Schutz vor Krieg?

Langsdorf/Eichenthal

Ein Mahnmal für den Frieden ist der Bunker Eichenthal unweit der Autobahn 20 in Langsdorf bei Bad Sülze. Das ist Eigentümer und Betreiber Götz Thomas Wenzel ganz wichtig. Die Besucher seines Bunkermuseums sollen etwas mitnehmen, sollen zumindest ein wenig begreifen, wie schrecklich und unmenschlich Krieg ist. Die theatralische Führung durch die unterirdische Anlage zeigt dies auf jeden Fall eindrucksvoll. Am Freitag öffnet das Museum wieder. Zweimal am Tag bietet Götz Thomas Wenzel Führungen an.

Der sogenannte Bunker 302 gehörte zu einem Netz unterirdischer Troposphären-Funkstationen, die in einer Entfernung von 300 Kilometern alle Warschauer-Pakt-Staaten – außer Rumänien – durchzogen. Diese Bunker waren zur Zeit des Kalten Krieges gebaut worden, um im Falle eines Atomschlags des Westens die Kommunikation zwischen den Staaten des Warschauer Pakts aufrechtzuerhalten. Während also an der Oberfläche bei einer Atomexplosion und etwa 1700 Grad Celsius alles Leben zerstört worden wäre, hätten die etwa 30 Offiziere im Bunker bei stabilen 30 Grad Celsius überleben können.

„Ich habe dieselben Befürchtungen wie meine Landsleute.“

Dass seine Anlage in gewisser Weise wieder für den Schutz von Menschen infrage kommen könnte, hatte sich wohl auch Götz-Thomas Wenzel nicht ausgemalt. Angesichts der aktuell bedrohlichen Lage aufgrund des Kriegs in der Ukraine sagte er jedoch: „Das beschäftigt mich schon. Ich habe dieselben Befürchtungen wie meine Landsleute“, sagt Wenzel. Er würde seinen Bunker anbieten, um Menschen zu schützen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte kürzlich angekündigt, den Zivil- und Katastrophenschutz auszubauen und bestehende Schutzeinrichtungen nicht abzubauen. Der Schutz vor militärischen Bedrohungen müsse erheblich gestärkt werden.

2004 entdeckte Wenzel den Bunker, 2005 kaufte er ihn. In den folgenden Jahren entrümpelte Wenzel den Koloss nahezu in kompletter Eigenarbeit, tauchte dazu beispielsweise durch die überflutete untere Etage des Bunkers. 2007 eröffnete er das Museum.

Seit 2017 hat Wenzel allerdings mit allerlei Widrigkeiten zu kämpfen. Die abgesackte Autobahn in direkter Nachbarschaft sorget dafür, dass weniger Besucher kamen. Straßensanierungen in den Folgejahren ebenfalls. Corona traf den Bunker hart. Im vergangenen Jahr hatte er nur ein Zehntel der Einnahmen wie in normalen Zeiten vor dem A-20-Desaster.

Nachfolger gesucht

Corona-Hilfen halfen beim Überleben. Dennoch musste er privates Geld in die Anlage und den Betrieb stecken. Zuletzt wurde das Gelände von Stürmen gebeutelt. Noch immer ist Götz Thomas damit beschäftigt, umgestürzte Bäume zu beseitigen. Die Gebäude auf dem Gelände blieben glücklicherweise ganz.

Was auch hart trifft, ist die Arbeitsmarktsituation. Götz Thomas Wenzel muss den Betrieb allein bewältigen. Eine Servicekraft wie zuvor ist nicht zu finden. Wenzel will auch noch ein wenig abwarten. „Sollte sich die Situation stabilisieren, dann freue ich mich über engagierte Mitarbeiter“, sagt er.

Deshalb werden auch nur zwei Touren pro Tag angeboten, um 12 Uhr und 14 Uhr. Etwa 30 Gäste sind pro Tour möglich. Am Eingangszaun holt er dann die Besucher ab. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht. Vielleicht ist unter den Gästen ja auch jemand, der sich zutraut, den Bunker zu übernehmen. Wenzel sucht einen Nachfolger, möchte aber weiterhin auf dem Gelände leben und mitarbeiten.

Museumsbunker Eichenthal: Geöffnet ab Freitag, 15. April. Führungen täglich um 12 Uhr und 14 Uhr. Nach Ostern täglich außer freitags geöffnet.

