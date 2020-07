Hessenburg

Ab Freitag, 31. Juli, wird in der Galerie PL in Hessenburg eine neue Ausstellung unter dem Titel „EigenARTen“ gezeigt. Dabei gibt es für die Künstler – außer der Größe der Wände in dem ehemaligen Kuhstall der Büdnerei – seitens der Galerie keine Vorgaben.

Gezeigt werden unter anderem Bilder von Karin Schröder aus Stralsund, Renita Stolze und Barbara Wildemann von der Insel Usedom, Dietmar Braun aus Rostock und Alfred Panksy aus Kiel. Zu sehen gibt es auch Keramik von Susi Erler aus Mellenthin, Glaskunst von Holger Schultze aus Griebenow oder Holzarbeiten von Klaus Vogt aus Molfsee.

Außergewöhnliche Collagen und traditionelle Keramik

Barbara Wildemann ist bekannt für ihre abstrakten und Renita Stolze für teilabstrakte Bilder. Dietmar Braun fertigt außergewöhnliche Collagen an und Alfred Panksy Farbstift-Porträtzeichnungen, in denen er Charaktereigenschaften der Porträtierten überspitzt darstellt. Susi Erler präsentiert ihre Keramik mit alten, pommerschen Mustern, Holger Schultze hat sich der Glasbläserei verschrieben und stellt immer wieder auch Waldglas nach Mecklenburger und Pommerschen Vorbildern her.

Die Ausstellung der Galerie PL kann bis zum 1. November 2020 besucht werden. Eine Vernissage ist aufgrund der Coronabestimmungen nicht möglich. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Galerie PL hat mittwochs bis sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Von awe