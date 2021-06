Eigentlich nur Gelegenheitsziel: Vom Bombenabwurf über Ribnitz 1943

Ribnitz-Damgarten

Der Baedeker gehört zu den bekanntesten Reiseführern im europäischen Raum. Er verspricht dem Leser erlebnisreiche Ausflugsziele, manchmal Abenteuer. Da mutet es makaber bis zynisch an, dass die alliierten Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg nicht nur ihre Tod und Zerstörung bringende Bombenfracht an Bord haben, sondern auch „The Bomber’s Baedeker. Guide to the Economic Importance of German Towns and Cities“. In dem zweibändigen Werk (1944 in zweiter Auflage erschienen) sind alle wirtschaftlich und militärisch relevanten Angriffsziele alphabetisch aufgelistet und kurz beschrieben. Es spiegelt den Kenntnisstand der Alliierten zu diesem Zeitpunkt wider. Manches ist ungenau. Die geografische Beschreibung dient den Piloten zur Orientierung.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außenstelle Pütnitz

Die Stadt Ribnitz und der Militärflugplatz auf Pütnitz werden nicht separat aufgeführt. Sie finden sich jedoch als kurze Einträge unter der Stadt „Rostock“. In Ribnitz wird explizit die „Bachmann Flugzeug K.G.“ erwähnt, die „Reparaturwerkstätten auf dem Flugplatz“ betreibt. Dort werden „vor allem Flugzeuge der Marke Heinkel überholt“. Pütnitz wird als eine „in der Nachbarschaft gelegene Außenstelle der Firma Heinkel“ verortet, in der „früher Cockpits sowie Komponenten von Flugzeugrümpfen und -nasen produziert (wurden)“.

Neuere Informationen der Alliierten haben ergeben, dass „die Arbeiten mittlerweile von Pütnitz nach Barth verlegt“ worden sind. Für den Flugplatz Pütnitz als potenzielles Angriffsziel ist es sicher ein Vorteil, dass er von den Alliierten nicht primär als bekämpfenswerte Militärbasis wahrgenommen wird. Die vorgebliche Produktionsverlagerung nach Barth lässt das Interesse weiter sinken. So bleibt der Bombenangriff auf den Flugplatz im Juni 1944 ein singuläres Ereignis, das weniger gezielt als unglücklicherweise erfolgt. Ribnitz und Pütnitz bleiben für die Bomberpiloten „Gelegenheitsziele“.

Der Krieg kam in der Nacht

Dass das todbringende Kriegsgeschehen von jetzt auf gleich in die eigene Lebenswirklichkeit eindringen kann, müssen die Ribnitzer aber schmerzlich in den Abendstunden des 17. Januar 1943 erfahren. Eine Luftmine explodiert über dem Eis der Ribnitzer See zwischen Stadt- und Seglerhafen und sorgt nicht nur für erhebliche Sachschäden, sondern auch für menschliche Tragödien.

Warnung vor Blindgängern, um 1943 Quelle: Archiv

Die sich ausbreitende Druckwelle trifft vor allem die Häuser in der Straße Am See mit brachialer Gewalt. Die Detonation ist im ganzen Stadtgebiet hör- und spürbar, geht in Mark und Bein. Glas splittert. Scheiben bersten. Unzählige Dachziegel stürzen zu Boden. Doch am schlimmsten: Fünf Menschenleben wird die Luftmine fordern. Bei ihnen allen tritt der Tod „infolge Splitterwirkung“ ein. Bei den Opfern handelt es sich um den 63-jährigen Maurerpolier Friedrich Enter (Am See 10), die 36-jährige Ida Hoffmann und deren 38-jährigen Ehemann, Schlosser Willy Hoffmann (Am See 9), die 29-jährige Verkäuferin Bertha Junge (Nördlicher Rosengarten 24) und den elfjährigen Günther Borgwardt (Am See 19).

Das Ehepaar Hoffmann hinterlässt einen achtjährigen Sohn, der durch den Bombenabwurf zum Vollwaisen wird. Der Junge lebt zunächst bei der Schwester seiner Mutter, später bei den Großeltern, jeweils in Güstrow. Die Verstorbenen werden in der Aula der Oberschule aufgebahrt, ihr Tod instrumentalisiert. Die Stadtverwaltung hebt im anschließenden Briefverkehr dennoch hervor, dass „die Leichen schnellstmöglich einzusargen“ waren. Um das Leid der Hinterbliebenen in diesen schweren Stunden nicht weiter zu vergrößern, kommt die Stadtkasse für die Kosten der Beerdigung auf. Die Särge des Ehepaares Hoffmann werden per Bahn nach Güstrow transportiert und dort bestattet. Die anderen drei Toten finden ihre letzte Ruhe auf dem Ribnitzer Friedhof.

Von Jan Berg