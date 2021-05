Ein Jahr Bürgermeister: Was war die größte Enttäuschung, Herr Huth?

Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth ist seit einem Jahr im Amt. Am 4. Mai 2020 hatte er seinen ersten Arbeitstag als Stadtoberhaupt. Angesichts der begonnenen Corona-Pandemie und den ersten scharfen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sogleich ein Dienstantritt im Krisenmodus. Die OZ hat sich mit dem 49-Jährigen getroffen und über die vergangenen zwölf Monate gesprochen, über Herausforderungen und Enttäuschungen, über Erfolge und Veränderung.

OSTSEE-ZEITUNG: Wenn Sie sich das Bild von Ihrer Vereidigung ansehen: Was fällt Ihnen heute, ein Jahr später, dazu ein?

Thomas Huth: Es liegt viel Arbeit zwischen dem Foto und dem heutigen Tag. Ein arbeitsreiches Jahr und – abgesehen von der uns natürlich schwer auf dem Magen liegenden Corona-Situation – auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Abgesehen davon, dass in Zeiten, in denen Abstand im Vordergrund steht, gemeinsames Agieren nur mittelmäßig gut umzusetzen ist, haben wir doch sehr viel miteinander erreicht. Verwaltung, Politik, Bürger und meine Person haben zusammen sehr viel bewegen können.

OZ: Erinnern Sie sich noch, was Sie im Moment, in dem dieses Foto entstanden ist, gedacht haben, abgesehen von den Worten des Amtseides?

Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Zu diesem Zeitpunkt standen ja schon die Corona-Bedingungen im Mittelpunkt. Es war ja fraglich, ob die Stadtvertretersitzung überhaupt stattfinden konnte.

Thomas Huth wurde am 29. April 2020 als Bürgermeister Ribnitz-Damgartens vereidigt. Quelle: Robert Niemeyer

OZ: Tatsächlich waren Ihre Vereidigung und die Verabschiedung Ihres Vorgängers ja die einzigen wirklich relevanten Tagesordnungspunkte. Im Grunde wurde die Sitzung ja nur deshalb abgehalten.

Richtig. Das war keine Stadtvertretersitzung wie sonst üblich. Die Zeit war eigentlich durch die initiale Phase der Corona-Pandemie beherrscht. Deshalb war da gar nicht so viel Platz für Gedanken, wie: Mensch, was für ein wichtiger Augenblick für den weiteren Verlauf meines Lebens.

OZ: Aufgrund eines langen Wochenendes war Ihr erster Arbeitstag als Bürgermeister Ribnitz-Damgartens ja der 4. Mai. Wie ging es Ihnen, dieses Büro erstmals in dieser Funktion zu betreten?

Mir ist wenige Tage später bewusst geworden, dass das für mich eigentlich keine so neue Umgebung war. Seit zwanzig Jahren bin ich vorher in diesem Büro ein- und ausgegangen, wenn auch in längeren Abständen. Natürlich wurde mir aber auch sehr schnell bewusst, dass die andere Seite des Schreibtisches eine ganz andere ist als die politische Seite. Da ist man Geber von Anregungen. Auf einmal hat man auf der anderen Seite immer noch die Aufgabe, Impulse zu liefern. Aber man hat es dann auch umzusetzen. Und man erkennt, dass es limitierende Faktoren gibt. Aus dem Umfeld hat mir jemand gesagt, als eine gewisse Unzufriedenheit mit mir selbst aufkam: ‚Das ist ein Marathon und kein Sprint. Du kannst nicht alles gleich umsetzen.‘ Das ist etwas, das möchte man nicht hören. Man fährt eine hohe Drehzahl und möchte viel PS auf die Straße bringen. Die Geschwindigkeit eines Marathons ist da nur schwer anzunehmen. Ich denke aber auch, dass es so langsam dann auch nicht ist. Wir sind vielleicht nicht im Sprint unterwegs, aber mindestens Mittelstreckentempo.

OZ: Was war die größte Überraschung in den vergangenen zwölf Monaten?

Ich wusste, dass es ganz viel Arbeit ist und dass wir bei 60 Stunden plus sind. Das hat mich nicht überrascht. Aber wie extrem hoch die Drehzahl an jedem Tag ist, also dass es so richtig gehetzt durch den Tag geht, das war schon ein bisschen überraschend. Ich versuche, in jedem Termin wirklich eine gewisse Ruhe zu haben. Aber das Huschen zwischen den Terminen, das hat mich schon überrascht.

OZ: Was war die größte Herausforderung?

Die interne Kommunikation. Mitarbeiterversammlungen oder Ähnliches ist seit Beginn meiner Tätigkeit nicht möglich. Es war und ist schwierig, so Visionen und Ansprüche zu vermitteln. Man möchte sehr dicht ran an die Mitarbeiter, versucht sie zu motivieren. Und dann hast Du die Corona-Zeit, in der es gerade in den ersten Wochen drauf angekommen wäre, einen Schulterschluss hinzukriegen. Das war eine Herausforderung, der ich auch nur mittelprächtig gerecht werden konnte. Aber so wie es läuft zwischen der Politik und mir und der Verwaltung und mir, bin ich ganz zufrieden.

OZ: Was war die größte Enttäuschung?

Dass man nicht so viel erreichen kann, wie man erreichen will, weil es limitierende Faktoren gibt. Leider gibt es jeden Mitarbeiter nur einmal, von Heiko Körner und Silke Kunz bis zu jedem Mitarbeiter des Stadtbauhofs. Und deren Tage haben leider auch nur 24 Stunden. Aber Enttäuschung ist hier vielleicht zu viel gesagt. Es gab eigentlich keine großen Enttäuschungen.

OZ: Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet?

Das Vorankommen bei den großen Geschichten. Also, Pütnitz hat mal als Idee für touristische Entwicklung angefangen. Und dann haben wir es geschafft, die Partner alle miteinander so zu synchronisieren, dass wir alle an einem Strang ziehen. Das gilt auch für die anderen Großprojekte und vor allem, wenn man in einem angenehmen, konstruktiven Dialog vorankommt. Wenn sich etwas bewegt, wo sich lange nichts bewegt. Aber auch, wenn man Bänke aufbaut. Das macht mir auch Freude. Das ist vermeintlich eine Kleinigkeit. Aber die strategischen Entwicklungen berühren unsere Bürger ja nur mittelbar. Was sie aber unmittelbar merken, ist, wenn die grottige Bank jetzt neu ist, eine Lehne hat und daneben ein neuer Papierkorb steht.

OZ: Wie haben Sie sich selbst verändert in den vergangenen zwölf Monaten?

18 Kilo weniger (lacht). Aber das hat weniger mit dem Amt zu tun als damit, dass ich zwischendurch eine Diabetes-Typ-2-Diagnose hatte. Das ist aber mit disziplinierter Ernährung hinzubekommen. Das hat aber nichts mit Stress oder dem Amt zu tun. Ansonsten habe ich mich hoffentlich nicht zu sehr verändert.

OZ: Kein Sprint, aber auch kein Marathon. Ist das Mittelstreckentempo denn weitere sechs Jahre durchzuhalten?

Ja, dank der 18 Kilo weniger (lacht). Viele sagen aber auch, ich soll aufpassen, weil die Drehzahl so hoch ist. Aber es macht riesigen Spaß, wenn wir durch unser Engagement Erfolge einfahren. Die Befriedigung ist dann so groß, dass sie über den Schlafmangel hinwegträgt. Und ansonsten passen meine Mitarbeiter auch auf und sagen: ‚Du musst auch mal nach Hause gehen.‘ Oder: ‚Hast du schon was gegessen‘? Ich bin zum Glück nicht alleine.

OZ: Ein Blick zurück ins Wahlprogramm: Ihr Slogan war: Mehr Wir! Sicherlich auch aufgrund der Corona-Pandemie eher schwierig. Wo sehen Sie mehr ‚wir‘?

Ich glaube, dass es mehr ‚wir‘ gibt. Aber man muss da keine Schminke drüberschmieren: Das ‚Mehr Wir‘, das ich mir vorgestellt habe, ist es noch nicht geworden. Das gilt für die Kommunikation mit den Bürgern wie mit den Vereinen. Aber das würde ich schon auf die Corona-Situation schieben. Es gibt aber auch positive Beispiele, zum Beispiel bei der Kulturwerkstatt. Da bin ich mit den letzten Arbeitskreissitzungen sehr zufrieden. Da hat man schon das Gefühl, da haben wir ein gemeinsames Verständnis, in welche Richtung es laufen könnte.

OZ: Ein Jahr Bürgermeister Thomas Huth. Ihr Fazit in einem Satz?

(überlegt eine Weile): Spaß am gemeinsamen Erfolg.

OZ: Und wie soll die Antwort auf diese Frage in einem Jahr lauten?

Immer noch Spaß an noch mehr Erfolg.

Von Robert Niemeyer