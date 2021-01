Ribnitz-Damgarten

Seit 2017 wird die Zukunft des Stadtkulturhauses in Ribnitz-Damgarten diskutiert. Nun gibt es zumindest eine erste Idee, wie das Veranstaltungshaus möglicherweise erhalten werden kann. „Wir müssen einen konkreten Plan vorlegen, wie wir das Stadtkulturhaus zukunftsfähig erhalten können“, sagt Silke Kunz, Leiterin des Büros für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing in der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung.

Zur Erinnerung: 2017 hatte die Verwaltung eine Liste von Maßnahmen vorgelegt, um Geld zu sparen. Dazu gehörte auch der Verkauf des Stadtkulturhauses mit dem Hintergrund, auf dem Gelände beispielsweise Wohnungen zu bauen. Das würde das Ende des Veranstaltungsgebäudes bedeuten.

Kultur unter die Lupe genommen

Nach öffentlichem Widerstand von Kulturschaffenden und aus der Bevölkerung hatte die Verwaltung einen Prozess angeschoben, der die gesamte Kultur in der Bernsteinstadt beleuchten sollte. Mit der sogenannten Kulturwerkstatt, deren Lenkungsgruppe Vertreter aus der Kultur, Wirtschaft und Politik angehören, sowie einer breiten öffentlichen Beteiligung sollte beziehungsweise soll ein Kulturentwicklungskonzept erarbeitet werden. Dabei sollen Fragen beantwortet werden: Wie viel und welche Formen von Kultur hat Ribnitz-Damgarten eigentlich? Was für Kulturangebote werden gewünscht? Wie und wo können diese stattfinden? Wie geht es mit dem Stadtkulturhaus weiter?

„Die Idee ist, ein kulturelles Zentrum zu schaffen. Diese Idee müssen wir jetzt mit Leben füllen“, so Silke Kunz. Anlässlich der Veranstaltung „Kultur entwickeln – Gemeinsam für unsere Stadt“ auf dem Ribnitzer Marktplatz war Ende September 2020 ein Modell für die Entwicklung es Areals an den Klosterwiesen präsentiert worden. Zu sehen war eine Art Kulturcampus mit verschiedenen Gebäuden mit unterschiedlichen Funktionen. Neben dem Stadtkulturhaus als Veranstaltungshaus wäre beispielsweise ein Café eine Idee. Auch andere Angebote seien denkbar. „Wir haben erreicht, dass man so etwas mittlerweile offen denken darf“, sagt Silke Kunz. Es werde ernsthaft versucht, einen Weg zum Erhalt des Hauses zu finden.

Ende September konnten sich die Bürger der Stadt bei einer Mitmach-Veranstaltung auf dem Ribnitzer Marktplatz an dem Prozess beteiligen. Quelle: Timo Richter

Silke Kunz : „Wir denken groß und breit.“

Der finanzielle Aspekt spiele dabei derzeit noch keine Rolle. „Wir denken groß und breit“, so Kunz. Innerhalb der Kulturwerkstatt soll ein Konzept erarbeitet werden. Erst mit der Diskussion in der städtischen Politik, also den Ausschüssen und in der Stadtvertretung, soll auch betrachtet werden, was bezahlbar ist.

Doch nicht nur das Stadtkulturhaus wird bei der Entwicklung des Kulturentwicklungskonzeptes betrachtet. Nach Onlinebefragung, Straßeninterviews und Kulturmarkt im September hatten die Beteiligten laut Silke Kunze noch einmal die Köpfe zusammengesteckt und sich neu sortiert. Das heißt vor allem, dass Handlungsfelder, in denen die Befragten keinen Handlungsbedarf sehen, gestrichen wurden, und Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht, konkretisiert wurden.

Neben dem Stadtkulturhaus gehört dazu auch, wie Kulturinteressierte an Informationen zu Veranstaltungen gelangen können. Die Frage: Welche Wege gibt es, die Besucher leicht zugänglich, gezielt und umfangreich über Events zu informieren?

Ein weiteres Handlungsfeld betreffe die Mobilität. Die Frage: Wie gelangen Menschen zu Veranstaltungen? Ein Thema, das sowohl von den Besuchern als auch von den Kulturschaffenden angesprochen worden sei. Immer wieder war beispielsweise ein Thema, wie Einwohner von Damgarten zu Veranstaltungen in Ribnitz kommen. Unter anderem wurde mehrfach ein Shuttlebus eingesetzt. Zum Konzert der Reihe Naturklänge im vergangenen Jahr war ebenfalls ein Shuttlebus eingesetzt worden, der im Ticketpreis enthalten war.

Ein Thema seit Langem: Kulturangebote für die Jugend und dabei zwei Fragen: Wie kann Nachwuchskünstlern der Region eine Bühne geboten werden? Und welche Angebote ziehen das junge Publikum an?

Und schließlich geht es um die Kulturschaffenden selbst und um die Frage, wie die Maler, Musiker, Veranstalter, Schauspieler und alle anderen aus der Branche miteinander vernetzt werden können. „Das ist etwas, was der Prozess selbst schon geschafft hat“, sagt Silke Kunz. Doch wie könnte eine Verstetigung nach Abschluss der Kulturwerkstatt aussehen? „Ist Ribnitz-Damgarten klein genug und jeder kennt jeden oder braucht es eine Plattform, beispielsweise eine Art Kulturstammtisch?“, so Silke Kunz.

Arbeitsgruppen gegründet

Für die fünf Handlungsfelder sind nun innerhalb der Lenkungsgruppe Arbeitsgruppen gebildet worden. Jeweils zwei Mitglieder der Gruppe bearbeiten eines der Themengebiete und sollen oder können sich dazu weitere Mitstreiter suchen. Um das Thema Stadtkulturhaus kümmern sich dabei Silke Kunz und Heiko Bladt, das Handlungsfeld Jugend bearbeiten Juliane Hecht-Pautzke (Jam GmbH) und Oliver Müller (AJZ „Kita“). Um das Thema Informationsverbreitung zu Veranstaltungen kümmern sich Andreas Dietzel (Agentur „nord design“) und Christine Lohrmann (Stadtmarketing). Die Vernetzung der Kulturschaffenden haben Diana Brusch (Sachgebietsleitung Kultur und Jugend) und Axel Attula (Bernsteinmuseum) im Blick. Mit dem Handlungsfeld Mobilität beschäftigen sich Ribnitz-Damgartens ehemaliger Bürgermeister Frank Ilchmann und Stadtvertreterin Heike Völschow.

Am 18. Februar findet das nächste Treffen der Lenkungsgruppe statt. Ziel ist, noch in diesem Jahr Ergebnisse und konkrete Handlungsvorschläge in den einzelnen Bereichen zu präsentieren.

Von Robert Niemeyer