 Ein Leben für die Kunst: Barther Maler feiert 80. Geburtstag

Barth

Am Montag, 25. Mai, wird der Maler Rüdiger Nix, der viele Jahre in Barth und in Zingst lebte, 80 Jahre alt. Nach dem Tod seiner Frau zog der gebürtige Stralsunder von Barth zu seiner Tochter nach Balkenkoppel, einem Ortsteil der Gemeinde Trinwillershagen. Hier sitzt er noch häufig auf der Terrasse und malt seine unverkennbaren Landschaftsbilder auf Leinwand mit Ölfarben.

Seine Lieblingsmotive – Wiesen, Felder und urige Wälder – befinden sich direkt vor seiner Haustür und auch die Boddenlandschaft und die Ostsee sind nicht weit entfernt. „Ich habe nie im Atelier gemalt. Ich war immer draußen in der Natur“, sagt der 80-Jährige.

Anzeige

Douzette und Blumenberg sind seine Vorbilder

Seine Kunstwerke strahlen Realität und Lebensnähe aus, sie sind nahezu fotografisch gemalt. Seine Kunstrichtung ist der Realismus. „Meine großen Vorbilder sind Max Blumenberg, bei dem ich selbst gelernt habe, und Louis Douzette“, berichtet der Künstler.

Weitere OZ+ Artikel

Geboren wurde Rüdiger Nix 1942 in Stralsund. 1947 zog er mit seinen Eltern nach Barth. Hier verbrachte er seine Kindheit und Jugend. Sein künstlerisches Talent wurde schon früh entdeckt, bereits in der Grundschule wurde sein Kunsterziehungslehrer auf seine Begabung aufmerksam. Anfangs waren es Bleistiftskizzen und Zeichnungen, später folgten Aquarelle.

Vom Maler zum Kunstmaler

Nach der Schule absolvierte Rüdiger Nix zunächst eine Malerlehre bei der Barther Firma Stang. Sein Hobby – die Kunst – verfolgte er weiter. Der berühmte Barther Heimatmaler Max Blumenberg wurde auf ihn aufmerksam und erkannte sein Talent. Rüdiger Nix wurde sein Schüler und Blumenberg förderte ihn besonders. Nach der erfolgreichen Berufsausbildung arbeitete er als Kunstmaler in Barth und Stralsund.

Bei den Barthern und Zingstern ist der Maler bekannt. „Ich kenne Rüdiger Nix als einen liebenswerten Freund. Er ist ein begabter Maler, dem seine Malerei nahezu über alles geht. Einzigartig sind seine Ölbilder vom Weststrand, der Ostsee, der Stadt Barth, wie auch der vom Strelasund aus gesehenen Stadt Stralsund. Seine historischen Stadtansichten der Hansestadt Stralsund sind einzigartig“, sagt der Barther Jörg Zilius.

Und der Zingster Hotelier Ralf Marx fügt hinzu: „Ich liebe Gemälde des Malers Caspar David Friedrich. Da Herr Nix ebenso, wie derselbe im Stil der Romantik malt, ist er ‚mein Zingster Meister‘, dem ich einige schöne Gemälde verdanke.“

Lesen Sie auch:

Von Anika Wenning