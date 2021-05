​Ein Maler aus Thüringen auf dem Darß

Bad Sulza/Ahrenshoop

Wie eine Ikone wirkt der „Zeitungsjunge“, den Karl Holfeld 1953 in Öl auf Leinwand malte. Es war das Jahr des Volksaufstandes in der DDR. Der aufmerksam blickende Junge mit gefüllter Ledertasche unter dem linken Arm, Mütze und festen Schnürschuhen hält in der rechten Hand eine Zeitung, bereit, sie in den nächsten Briefkasten des Abonnenten zu stecken. Lange stand das Bild im Atelier unterm Dach der schön gestalteten Jugendstilvilla „Sonneck“ von 1912 in der Wunderwaldstraße im thüringischen Bad Sulza. Hier lebte und arbeitete der Maler Karl Holfeld (1921–2009) im Hause seines Schwiegervaters Georg Judersleben (1898–1962), der gleichfalls Kunstmaler war.

Gemeinsam mit ihm durfte Karl Holfeld in den Jahren 1955 und 1957 eine Arbeitszeit im Künstlerhaus Lukas verbringen. Er fühlte sich „als Urenkel der Künstlerkolonie“. Dort hatte er den Geist der Ahrenshooper Malerkolonie hautnah um sich. Er suchte das Naturerlebnis vor Ort. Das umfangreiche Œuvre seines künstlerischen Schaffens enthält Bleistiftzeichnungen, Aquarelle, Ölbilder, Monotypien und Holzschnitte. Die Motive lassen mitunter noch die Standorte seiner Staffelei in Ahrenshoop und Althagen, in den Dünen und bei den Rehbergen im Darßwald erahnen.

Ein Bild wie ein Haus bauen

Karl Holfeld, „Der Zeitungsjunge“, Öl auf Leinwand, 1953. Quelle: Dirk Oellermann

„Man muss so ein Bild bauen wie ein Haus. Stein für Stein. Farbklang, Struktur, Fläche, Komposition“, erklärte der Künstler seine Arbeitsweise. Er konnte sich 1999 über eine umfangreiche Ausstellung im Kunstkaten Ahrenshoop freuen.

Am sommerlich warmen 3. September 1996 heiratete Karl Holfeld in zweiter Ehe seine langjährige Lebensgefährtin Ursula in der Prerower Seemannskirche. Beide kinderlos und verwitwet, empfingen von Pastor Gerhard Schneidereit den Segen vor dem spätbarocken Altar. Diesen und die Taufkapelle hatte Karl Holfeld in fünfjähriger Sommerarbeit von 1985 bis 1989 restauriert.

Zu den Gottesdiensten saß er auf der Orgelempore und betrachtete sein Werk, das zusehends gelang. „Der Taufstein war total zugestrichen.“ Beim Abnehmen der Farbe erlebte er wahre Überraschungen. Die kleinen Engel hatten plötzlich Augen, rosa Wangen und gemalte Lippen. Die ursprünglichen Farben stammten noch von 1733, die der Stralsunder Johann Ößler für die Schnitzerei der Taufkapelle bestimmt hatte.

Karl Holfeld wurde am 7. Mai 1921 im nordböhmischen Georgswalde geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Schon mit 13 Jahren zog der kleine schwarzäugige Karl mit einer selbstgebauten Staffelei hinaus in die Natur und malte Bauernhöfe auf Sperrholz oder Pappe. Die Eltern konnten dem talentierten Sohn kein Studium an der Kunstakademie in Prag finanzieren und so lernte er den Handwerksberuf eines Dekorationsmalers. Kaum hatte er die Gesellenprüfung abgelegt, wurde er zum Arbeitsdienst und wenig später zur Wehrmacht einberufen.

In Kriegsgefangenschaft

Als Infanterist erlebte Karl Holfeld die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, drei Jahre in Russland und anschließend an der Westfront. Im November 1944 geriet er bei Düren in amerikanische Gefangenschaft und wurde in Frankreich in einem Lager mit mehr als 4000 Kriegsgefangenen interniert. Durch glückliche Umstände durfte er dort ein „Künstlerzelt“ leiten, in dem Gefangene ihre Zeichnungen ausstellten. Nach seiner Entlassung gelangte der junge Mann durch einen Ausstellungsbesucher direkt nach Bad Sulza. Dort begegnete er dem Kunstmaler Georg Judersleben, dessen Tochter Isolde er heiratete und somit eine zweite Heimat fand.

Die Jugendstilvilla „Sonneck“ von 1912. Quelle: Dirk Oellermann

Im Sommer 1949 beteiligte sich Karl Holfeld an der zweitägigen Aufnahmeprüfung der Weimarer Hochschule für Baukunst und bildende Kunst. Einer der Prüfenden war Professor Schäfer-Ast, der sich während der Nazizeit in seinem Prerower Rohrdachhaus verkroch. Geprüft wurden damals Akt- und Kopfzeichnungen, Gestaltung eines Themas und Allgemeinwissen. „Was lesen Sie? In welches Theater gehen Sie?“, interessierte Schäfer-Ast.

Besonders prägend war für Karl Holfeld die Studienzeit bei dem Kunstpädagogen Martin Domke, der mit Beginn des Studienjahres 1949 als Dozent an die Hochschule berufen wurde. Als er ging, wechselte Karl Holfeld nach Dresden und studierte an der Hochschule Kunst bei Hans Grundig. Doch die Dresdener Zeit war viel politischer als sie sich in Weimar entwickelte. „Sie war ganz ausgerichtet auf den sozialistischen Realismus.“ Er beendete das Studium mit Diplom und Auszeichnung und arbeitete seither freischaffend.

Suspekt und spätbürgerlich dekadent

Karl Holfeld galt in den 1960er-Jahren wegen seiner allzu freien Kunstauffassung als „suspekt“ und „spätbürgerlich dekadent“. Öffentliche Aufträge erhielt er selten. Seine handwerkliche Lehre und seine künstlerische Ausbildung waren gute Voraussetzungen für sein wirtschaftliches und künstlerisches Überleben in der DDR. Er restaurierte und malte weiter für sich Gegenständliches und Abstraktes sowie religiöse Bilder. An die Öffentlichkeit trat er mit Landschaften und Grafiken. Der in Thüringen lebende Bernhard Heinzelmann, zweifach diplomierter Historiker und Restaurator, gestaltete 2019 in der Jugendstilvilla „Sonneck“ aus dem Nachlass eine Ausstellung, „wo der Zeitungsjunge alle Blicke auf sich zog.“

Karl Holfelds Bilder sind begehrt, besonders die frühen Zeichnungen. Inzwischen ist viel in private Hände gelangt. Bernhard Heinzelmann will „die erreichbaren Arbeiten von Georg Judersleben und Karl Holfeld in einem Werksverzeichnis erfassen und in zwei Katalogen veröffentlichen.“ Er hofft, dass die unversehrte Jugendstilvilla als Künstlerzentrum genutzt werden kann.

Von Elke Erdmann