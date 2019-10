Ein Name fürs Bürgerhaus: Jetzt sollen die Barther entscheiden

Barth

Die Diskussion über einen Namen für das Bürgerhaus in Barth war hitzig, eine Entscheidung gab es bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, die in der Galerie „kunstvoll“ in Barth stattfand, dennoch nicht. Den Mitgliedern waren von der Verwaltung sechs Namensvorschläge vorgelegt worden – Bürgerhaus Vineta, Vineta-Quartier, Pommernhaus, Kulturzentrum Vineta, Kulturtreff Barth und Bortsches Hus. Sie alle stammten aus den Vorschlägen der Bürger, die nach einem Aufruf in der OSTSEE-ZEITUNG im April, eingegangen waren. Die Resonanz war so groß, dass die Mitglieder des Ausschusses sich entschieden hatten, dass die Verwaltung zunächst eine Auswahl treffen soll.

Denn dass der Name Bürgerhaus nur ein Arbeitstitel ist, habe von Anfang an festgestanden. In der ehemaligen Fritz-Reuter-Schule, die derzeit umgebaut wird, wird es sowohl für Einheimische als auch für Touristen verschiedene Angebote geben. So werden neben der Barth-Information unter anderem die Stadtbibliothek und das Kulturhaus HdW in das Gebäude einziehen. Zudem wird es einen Spielbereich für Kinder und im Dachgeschoss einen Veranstaltungssaal mit bis zu 250 Plätzen geben. All diese Angebote in einem Namen zu verpacken, sei eine große Herausforderung, erklärte die Tourismusleiterin der Stadt Barth, Nicole Paszehr. „Wir haben hier eine eierlegende Wollmilchsau“, erklärte sie. Ihr ginge es vor allem darum, das Haus mit Leben zu füllen, ganz egal, welcher Name vorne dran steht.

Thema Vineta zieht sich durch das Haus

Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig erinnerte die Mitglieder noch einmal daran, dass das Thema Vineta ein entscheidender Schwerpunkt des gesamten Gestaltungskonzeptes ist. Und nicht nur gestalterisch wird das Thema Vineta eine wichtige Rolle spielen. Es wird auch eine Ausstellung dazu geben. Gegenwind gab es von Roland Herrmann ( AfD). Mit Vineta könne nicht jeder etwas anfangen. Wenn einer der drei Namensvorschläge, der „Vineta“ im Titel hat, ausgewählt werde, könne er die Entscheidung nicht mittragen. Denn auch wenn die Stadtvertreter sich schon vor einiger Jahren auf die Tourismusmarke Vineta geeinigt hätten, müsse schließlich nicht alles den Namen enthalten.

Dr. Zita Ágota Pataki ( CDU) sprach sich für das „Bortsche Hus“ aus. Das Bürgerhaus Vineta oder das Vineta-Quartier könnten auch in Wollin stehen, denn auch in der polnischen Stadt sei man überzeugt, das Vineta dort untergegangen sei. Und einen Kulturtreff oder ein Kulturzentrum hätten viele Städte, auch ein Pommernhaus könne in vielen Orten stehen, „aber das Bortsche Hus gibt eben nur bei uns“, sagte sie. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal.

OZ startet Umfrage zur Namenssuche

Letztendlich konnten und wollten sich die Ausschussmitglieder nicht auf einen Namen einigen. Stattdessen sollen nun erneut die Barther einbezogen werden und abstimmen. So gibt es auf der Internetseite der Stadt (www.stadt-barth.de) einen Link zu einer Umfrage. Und auch die OSTSEE-ZEITUNG hat eine Umfrage erstellt. Leser können hier ab sofort über die Namensvorschläge abstimmen.

Stand der Bauarbeiten

Über den Stand der Bauarbeiten informierte der Bauamtsleiter am Dienstagabend im Bauausschuss. Aufgrund eines geänderten Förderantrages an das Wirtschaftsministerium werde man ab jetzt den Begriff „ Haus des Gastes“ verwenden. Bei der gewünschten Förderung gehe es vorrangig um die Innengestaltung des Gebäudes, die sich an der Vineta-Thematik orientieren soll. Dieses Motiv werde sich, im Eingangsbereich beginnend, über alle Etagen des Hauses hinziehen. „Das Ministerium selbst ist sehr förderwillig, muss dabei aber auf die Einhaltung aller Kriterien des Landesrechnungshofes achten.“

Zurzeit laufe die Ausschreibung für die Gewerke Heizung, Lüftung, Elektrotechnik und Trockenbau. Für die Gestaltung des Außengeländes gäbe es zwei grundlegende Konzepte, die sich am effektivsten während einer gemeinsamen Sitzung mit dem Wirtschaftsförderungsausschuss vorstellen ließen, wünscht sich Manfred Kubitz.

Das Ausschreibungsverfahren für das Außengelände sollte Ende Januar in Gang gebracht werden, so dass Ende März mit den Arbeiten begonnen werden kann, lautet seine Vorstellung. „Wenn das Geld reicht, wollen wir im Juni 2020 zum Beginn der Hauptsaison fertig sein.“

