Ein Schwerverletzter bei Unfall in Marlow

Marlow

Bei einem Umfall in Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Samstagnachmittag eine Person verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein Transporter auf Allerstorfer Chaussee bei einem Überholversuch auf einen nach links abbiegenden Caddy auf, touchierte in der Folge einen Baum und kam im Straßengraben zum Stillstand.

Der Fahrer des Transporters kam schwer verletzt in die Klinik. Der Fahrer des VW Caddy blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20 000 Euro. Die Allerstorfer Chaussee blieb für die gesamte Dauer des Einsatzes für drei Stunden voll gesperrt.

Von OZ